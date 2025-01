Governo iperefficiente: salgono decreti attuativi e leggi autoapplicative

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi, elaborata dal dipartimento per l'Attuazione del programma di governo guidato dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari (in foto), evidenzia un significativo avanzamento nella capacità di rendere operative le misure introdotte. Lo studio, aggiornato al 31 dicembre 2024, fotografa una dinamica positiva in termini di auto-applicabilità delle leggi, adozione dei decreti attuativi e utilizzo delle risorse stanziate.

Le leggi completamente auto-applicative, ossia quelle che non necessitano di decreti attuativi, sono passate dal 43% al 46% delle 231 leggi di iniziativa governativa pubblicate e in vigore. Questa evoluzione indica un trend positivo nella semplificazione normativa, a beneficio di una maggiore rapidità di applicazione. Il tasso di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle leggi del governo Meloni ha registrato un incremento di 4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, raggiungendo il 56,6%. Su 890 decreti previsti, ne sono stati adottati 504.

È proseguito, inoltre, il lavoro di riduzione dello stock di provvedimenti attuativi non adottati dai governi della precedente legislatura. Dall'insediamento del governo Meloni, il numero di decreti pendenti è sceso da 376 a 136. Un aspetto centrale della strategia del governo, infine, è stato accelerare l'adozione dei decreti che sbloccano risorse superiori a 10 milioni di euro, il cui tasso di adozione ha raggiunto il 72%, con un incremento di 9 punti percentuali rispetto a settembre 2024. Complessivamente, è stato reso disponibile il 98,7% delle risorse stanziate per il triennio 2022-2024, pari a circa 185 miliardi di euro, a cui si aggiungono oltre 9 miliardi derivanti da decreti della precedente legislatura, per un totale di 194 miliardi.

Tra i decreti di maggiore impatto adottati nel trimestre, spiccano: il decreto per l'acquisizione di beni strumentali nella Zes Unica (2,3 miliardi), quello sul reddito di libertà per le donne vittime di violenza domestica e l'adozione del «Piano Mattei» per l'Africa, che mobilita risorse per 5,5 miliardi.