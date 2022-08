Il governo vuole "spegnerci" i termosifoni: cosa succede in autunno

La crescita del prezzo del gas non si arresta, governo al lavoro per individuare le contromisure. La crisi energetica si fa sempre più imponente e diversi Stati hanno già predisposto misure emergenziali per risparmiare. Sono diverse le proposte sul tavolo dell’esecutivo: tra queste, spiega Repubblica, l’accensione dei termosifoni una settimana dopo e lo spegnimento una settimana prima. Ricordiamo che l’accensione è in programma tra il 15 ottobre e l’1 dicembre a seconda delle diverse aree della penisola, mentre lo spegnimento è pianificato tra il 15 marzo e il 15 aprile.

La misura riguarda case e uffici, per un effetto a catena: contrarre i consumi e, di conseguenza, la spesa. Per i privati è in programma l’abbassamento di almeno un grado – da 20 a 19 gradi – con l’indicazione di tenere accesi i caloriferi un’ora in meno al giorno. Un altro segnale è legato alle indicazioni di consumo per il prossimo anno termico stilate dall’Acquirente Unico, sulla base di un algoritmo di Arera: il prospetto di consumi di metano di ottobre è allineato ai consumi attuali, non sono previste dunque ripercussioni per quanto concerne il riscaldamento.

Il governo con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, si sta muovendo con l’obiettivo di provare a evitare razionamenti delle attività industriali. Il piano prevede una serie di scenari a seconda degli sviluppi, fino al quadro più temuto: l’interruzione delle forniture di gas dalla Russia. Alle imprese verrà chiesto di valutare limitazioni di consumi, turni e stop temporanei delle produzioni, senza obblighi.