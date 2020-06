I nostri risparmi sono a rischio

Impietoso il giudizio di Antonio Martino sull'attuale governo ed i cosiddetti Stati generali che si stanno svolgendo a Villa Pamphilj. Intervistato dal quotidiano "La Verità", l'ex ministro degli Esteri e della Difesa di Silvio Berlusconi non ha peli sulla lingua, e boccia la linea seguita dall'esecutivo.

"Non ho mai visto una classe politica così mediocre. E non sono sicuro che andremo migliorando. L’unica certezza è che ogni legislatura è peggiore della precedente, e migliore della successiva" , esordisce l'onorevole, esprimendo un primo giudizio. Scarsa considerazione anche per la grande assemblea convocata dal premier Giuseppe Conte: "Non sono stato invitato, e non me ne dolgo. E francamente non ho neanche capito bene di che cosa si tratta" , commenta Martino. "Ho smesso di farmi domande su questo governo indecente. Ho stima solo per il ministro della Difesa: gli altri non sono qualificati neanche per fare i netturbini. Non riesco ancora a credere che Luigi Di Maio sieda alla stessa scrivania di Carlo Sforza e di mio padre. Erano persone che avevano qualcosa da dire: lui non dice nulla, non conoscendo l’italiano. È il governo peggiore dai tempi di Nerone" .

Così come i rappresentanti del centrodestra, Martino raccomanda di non fare troppo affidamento sui Recovery Fund. "Prima facciamoci una domanda: questi soldi ci sono davvero? Io non li vedo. Sento parlare di fantasmagoriche masse di denaro che il governo distribuisce a tutti, anche a quelli che non ne vogliono. Ma qualcuno ha ricevuto una lira? Sono quacquaraquate" . Pessimo giudizio anche sul futuro Bonus Famiglia del ministro Bonetti, così come per gli altri aiuti promessi: "È una politica demenziale. Un furto ai danni dei privati che con le tasse finanzieranno questa elargizione" .

L'argomento si sposta poi sul tema della tassazione sui prelievi al bancomat proposta da Vittorio Colao. "Un’iniziativa che avrà una sola conseguenza: scatenare il terrore tra i correntisti" , sentenzia il politico. "Un’idea che mi ricorda il prelievo forzoso dai conti correnti, effettuato in illo tempore da Giuliano Amato: un altro che non capisce un tubo di economia" .

Cosa fare, dunque, per far uscire il Paese dalla crisi? "Liberalizzare le restrizioni all’attività produttiva, fare ripartire gli imprenditori. Accettiamo le lezioni del passato" , spiega Martino, ricordando quanto accaduto nel dopo-guerra. "Il Veneto era molto più povero della Sicilia. Oggi, il Veneto abbandonato a sé stesso è diventato un modello europeo. Invece la Sicilia, affidata alle amorevoli cure della Cassa per il Mezzogiorno e della Regione a statuto speciale, è senza speranza" .

Dopo una stoccata a Romano Prodi ( "Non me lo citi, altrimenti mi viene l’iperacidità" ) e ad Alitalia ( "Andrebbe bombardata: è sempre stata in perdita e lo sarà sempre, e vuole i nostri soldi per tirare a campare" ), l'ex ministro passa a parlare dell'Europa. "Sono profondamente europeista. L’Europa unita all’inizio parlava italiano" , racconta Martino. "Oggi quello spirito è stato tradito. Perché il fiscal compact? Perché l’intrusione dell’Unione nelle politiche di bilancio degli Stati?" .