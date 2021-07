Green pass, il post choc dell'ex grillino sulla Shoah

Accesissima la discussione sul tema Green Pass, con l'opinione pubblica ormai spaccata in due. A destare rabbia e scalpore l'uscita dell'ex grillino Sergio Tancredi, che ritiene l'introduzione della certificazione verde come un vero e proprio tentativo di ghettizzazione degli italiani e fa il paragone con la Shoah.

L'attacco choc

Tancredi, membro di Attiva Sicilia, gruppo parlamentare costituito da cinque deputati regionali che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle, già noto per le posizioni fortemente avverse all'obbligo vaccinale, ha scelto di manifestare ancora una volta il proprio dissenso tramite la pagina personale Facebook. Il suo post è stato duramente condannato. "A breve... per chi non si allinea... Magari pratica inserita in un Dpcm! Sapevatelo..." , scrive il deputato di Attiva Sicilia, associando al proprio messaggio l'hashtag #malatemporacurrunt. L'immagine scelta da Tancredi per rendere esplicito il contenuto del post è molto forte: si tratta, infatti, della foto di un braccio sul quale è tatuato un numero, evidente riferimento agli ebrei internati nei campi di concentramento nazisti.

L'associazione del "marchio" alla pericolosa deriva che potrebbe prendere l'applicazione integerrima del Green Pass è chiara e lampante, ed ha scatenato un mare di polemiche sotto il post. Le critiche ricevute hanno spinto il diretto interessato a replicare in questo modo: "Se le istituzioni prendono una deriva incomprensibile proprio chi è dentro deve provare a fermare le derive antidemocratiche" , affonda Tancredi. "Se non le fermiamo, le pagheranno quelli che oggi hanno 11/12 anni e questa cosa è devastante" . Di certo il messaggio ha ottenuto l'effetto voluto dal deputato di Attiva Sicilia, che così commenta le reazioni ad esso: "La provocazione ha avuto successo... spero che serva a svegliare dal torpore" .

La condanna