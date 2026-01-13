Quel grillino con la passione per Hezbollah

Ci mancavano i fan di Hezbollah. Si chiama Hassane Assi ed è il presidente dell'associazione amici del Libano in Italia e presidente del "World lebanese Union" per sezione di Roma. È stato, però, come si evince dalla sua stessa biografia su Facebook, responsabile del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Santa Maria a Vico, un comune di circa 15.000 abitanti in provincia di Caserta, in Campania. E, come si deduce dal post di novembre 2025, ha sostenuto la candidata del partito, Carmela Mucherino, ed era fotografato davanti allo stand elettorale con gli altri, scrivendo: "Era una bella giornata di attivismo politico vero, con tutti i nostri amici attivisti del M5S con la presenza della nostra bella candidata".

Nulla di strano, se non fosse che nel 2017 ha visitato il Libano con una piccola delegazione della sua associazione e si è scattato una foto davanti a una bandiera di Hezbollah. Nel maggio 2023 ha anche partecipato a una conferenza organizzata presso il centro islamico sciita "Imam Mahdi" di Roma, un luogo noto per la sua propaganda filo-iraniana. È stato fotografato accanto a Marco Morelli, un italiano convertito all'Islam sciita e noto sostenitore del regime.

Occasione in cui le bandiere di Hezbollah sono chiaramente visibili. Nel novembre 2024, Assi ha condiviso un post di un religioso sciita libanese di nome Rami Fayez Assi con l'immagine di uno "shahid" (martire islamico, che accetta di morire in battaglia come testimonianza della propria fede) e il commento "sia lodato Dio che ha guardato con benevolenza la nostra famiglia e ha scelto da essa un martire, mio cugino, l'eroico mujahid Abbas Farid Assi, ferito e felice martire. Congratulazioni, amore mio. Che Dio ti raduni con il Maestro dei Martiri, la pace sia su di lui".

I vari esponenti del Movimento erano a conoscenza della sua passione, non molto mascherata, quando lo hanno frequentato o gli hanno affidato quel ruolo? Dall'europarlamentare Gaetano Pedullà, passando per Stefania Ascari, o l'ex grillino Alessandro Di Battista (gli stessi fotografati anche con il filo Hamas Mohammad Hannoun), condividono la "passione" manifesta di Hassane Assi per Hezbollah?

Sostenuta direttamente dall'Iran operando come suo proxy in Medio Oriente, Hezbollah, un attore armato ideologico che ha commesso attentati contro civili (elemento che nel diritto internazionale è centrale per la qualifica di terrorismo) e fa un uso sistemico della

violenza armata, è considerata un'organizzazione terroristica da diversi Paesi. La sua struttura violenta è sostenuta da traffici illegali, reti finanziarie opache, fondi provenienti dall'Iran, e raccolte fondi internazionali.