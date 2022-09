Grillo attacca i jet privati, ma si scorda i suoi yacht

Il Movimento 5 stelle è in piena frenesia elettorale e le contraddizioni non si contan più nei suoi esponenti, in primis Giuseppe Conte. Ma anche Beppe Grillo in questo momento sembra completamente in trance elettorale e non si cura di apparire incoerente. Dopo lo strappo con il Partito democratico, che incolpa Conte di aver fatto cadere il governo Draghi, il M5s si è posizionato ancora più a sinistra per avere ampio margine per manganellare il Pd di Enrico Letta. In questa logica, ora i grillini hanno iniziato a sparare ad alzo zero contro i jet privati. Lo stesso Beppe Grillo è sceso in campo in tal senso: inquinano, non sono sostenibili e sono un elemento di diseguaglianza sociale. Ma come, Beppe Grillo si è forse dimenticato delle vacanze di lusso a bordo di sontuosi yacht che, in fatto di inquinamento, hanno poco da invidiare ai jet privati?

È quello che fa notare Francesco Storace in un articolo pubblicato sull'edizione odierna di Libero ma che, in realtà, è un tema che da sempre crea un'ombra sulla veridicità dell'anima ecologista e ambientalista di Beppe Grillo, oggi spostato quasi su posizioni estreme. E lo dimostra il suo blog, che pare abbia ripreso vigore in vista del 25 settembre. A leggere quelle righe sembra di trovarsi davanti qualcosa scritto e pensato da Nicola Fratoianni e non dal leader del Movimento 5 stelle che, ovviamente, siccome non si è evidentemente dimenticato del tutto dei suoi trascorsi sugli yacht in Costa Smeralda (e non solo) si guarda bene dall'attaccare i possessori di barche.