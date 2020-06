Grillo capovolge "il Giornale". Ma sono i 5s a non saper leggere

Un quotidiano capovolto. È una prima pagina di questo giornale, con il titolo «reddito ai mafiosi». Cosa ci fa questa foto sul blog di Beppe Grillo? È un insulto, in teoria furbetto, di fatto mediocre. È lì per suggerire che chi legge Il Giornale non sa leggere. È vittima della disinformazione. Ai margini di questa foto c'è un articolo di Niccolò Morelli. Racconta che la percentuale di analfabeti funzionali in Italia è la più alta d'Europa. La fonte è una indagine del Piacc (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) pubblicata sul sito dell'Ocse. Gli analfabeti funzionali sono andati a scuola, ma non sono più in grado di comprendere o valutare quello che leggono. Non sanno riconoscere le bufale e credono a tutto. Questo è un problema per la democrazia. Perché Grillo pubblica Morelli sul suo sito? Non si sa, ma la sua scelta assomiglia a una confessione. È un mea culpa. Grillo si è pentito. Ha guardato il suo movimento e ha visto complottisti, no vax, scie chimiche, strafalcioni, capipopolo che fanno combattere Napoleone a Auschwitz, potenti ministri che si inventano un contropassato prossimo con Pinochet dittatore del Venezuela, gente convintissima che Neil Armstrong abbia passeggiato sulla luna di Hollywood o che firma una petizione sciovinista contro il grano saraceno (mamma li turchi). Grillo si è giustamente stancato di sentire i suoi parlamentari chiudere qualsiasi discorso con «questo lo dice lei». Ha portato i grillini al potere e si è accorto di non avere una classe dirigente. Non è mai troppo tardi. Solo che ha sbagliato foto. Quella più onesta è il simbolo dei Cinque Stelle, capovolto.