La supercazzola di Toninelli che scatena l'ilarità del web

Ci sono volte in cui i pentastellati fanno (quasi) tenerezza, avvolti nella loro ingenuità. Farebbero di tutto pur di negare ogni evidenza che va contro i loro beniamini, difenderebbero a spada tratta qualunque castroneria e qualunque inciampo pur di continuare nella narrazione del MoVimento vincente. E Danilo Toninelli, in questo, è un vero maestro. Mentre Giuseppe Conte e Beppe Grillo si lanciano metaforici coltelli, mentre il loro sembra il rapporto di una coppia nel pieno della crisi coniugale, lui che fa? Pubblica un tweet definendoli " la coppia migliore che la politica possa avere ". Certo, si dice che l'amore non è bello se non è litigarello, ma l'ex ministro avrebbe forse dovuto avere la decenza di tacere, almeno stavolta, almeno per il MoVimento.

" Da una parte un visionario con i piedi ben piantati nel #M5S e dall’altra una persona capace e competente che ha già dato prova di sé. Questi sono fatti che vanno ben oltre le regole e gli statuti ", ha scritto Danilo Toninelli. Grillo " il visionario " e Conte " il competente " sembrano personaggi della classica commedia all'italiana degli anni Sessanta, in cui il Paese post bellico veniva descritto attraverso le imprese delle sue maschere caricaturiali. La domanda che in tanti ora si pongono è se Danilo Toninelli abbia pubblicato quel tweet perché ci crede o solo perché, come le anziane comari di paese, cerca di camuffare il naufragio matrimoniale del figlio per evitare i pettegolezzi.

E Luca Bizzarri centra in pieno la figura di Toninelli nella lite tra Conte e Grillo: " C’è sempre un amico della coppia che dimostra di non aver capito niente di quel che succede e mentre quelli vanno dall’avvocato dice 'come son carini insieme' ". Scorrendo i commenti sotto il post di Danilo Toninelli non può non scappare un sorriso, anche perché la maggior parte dei messaggi sono proprio delle sonore risate indirizzate all'ex ministro dei Trasporti. Poi c'è il saggio Osho che, temendo un colpo di calore per il grillino in giornate così torride, gli dà un consiglio importantissimo: " Bagnate 'n po' la testa ".

Nel mucchio di commenti c'è anche chi riesce a cogliere la vena artistica di Toninelli, tratteggiandone quasi doti da sceneggiatore cinematografico: " Nel mio film mentale, queste parole sono l'inizio di un film comico che scorrono come l'inizio di Star Wars ". E non è tutto, perché vista la situazione del M5S, in tanti cercano di convincere Toninelli a cambiare lavoro: " Io sono convinto che lei a Zelig farebbe faville: non dovrebbe nemmeno sforzarsi, le vengono proprio naturali... ". Chissà se magari l'ex Ministro accetterà almeno uno dei suggerimenti spassionati.