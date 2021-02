Grillo adesso non fa ridere più: fotomomtaggio con Draghi sul cornicione

Beppe Grillo era un comico interessante. La sua satira per molto tempo è stato un modello più o meno imitato. Ma erano gli anni Settanta, poi sono arrivati gli Ottanta e i Novanta e quel modello è andato annacquandosi. Del brillante comico della scuola genovese non c'è più nemmeno l'ombra e lo dimostra il fotomontaggio pubblicato oggi sul suo account Twitter mentre i grillini sono impegnati a votare sulla piattaforma Rousseau il prossimo passo del MoVimento 5 Stelle.

Sarà, infatti, la base del M5S a decidere se i parlamentari dovranno o meno dare il loro appoggio a Mario Draghi, che nell'immaginario di Beppe Grillo è in trepidante attesa per conoscere il risultato, pronto a fare metaforicamente un insano gesto nel caso in cui dovesse arrivare un no da Rousseau. O, almeno, questo è quello che si evince dal fotomontaggio pubblicato dall'ex comico, che in questi minuti è diventato virale sui social prevalentemente per merito di chi sta utilizzando la contro ironia per criticare il leader del MoVimento 5 Stelle. Nell'immagine modificata da Grillo, infatti, un uomo con il volto di Mario Draghi si trova sul cornicione di un palazzo, che dovrebbe essere il Quirinale, pronto a buttarsi di sotto. Dalla finestra, un altro uomo con le sembianze di Sergio Mattarella, sta provando a farlo desistere. " Aspettando #Rousseau ", è la didascalia scelta da Beppe Grillo, sempre più provocatorio.