Grillo esulta per il Mes: "Continuiamo così!" E Becchi: "Impostore"

Nel coro di chi ha esultato per quanto deciso nella serata di ieri dal Consiglio Europeo in materia di Mes e Recovery Fund per la ristrutturazione del debito, c’è anche – un po’ a sorpresa, ma forse neanche così tanto… – la voce di Beppe Grillo.

Il padre fondatore del Movimento 5 Stelle, di cui è attuale garante, si è reso infatti protagonista di un tweet di esultanza per la risoluzione dell’Eurogruppo, anche se in realtà l’Unione Europa non ha preso nessuna decisione e non ha varato alcuna misura ficcante a sostegno dell’economia – dei lavoratori e delle famiglie – dei Pasi membri, visto che il via livera a Bei, Mes e Sure di fatto si concretizza in un pacchetto di aiuti da 500 miliardi, un Fondo Salva Stati in versione light e appunto un Recovery Fund da 1.500 miliardi, sul quale però sarà la Commissione stessa a stabilirne la potenza di fuoco.

Giuseppe Conte ha bluffato parlando di vittoria dell’Italia e gli hanno fatto appunto eco diversi membri della sua maggioranza giallorossa, e soprattutto il comico genovese. Che sul social ha scritto: "Forse l’Europa comincia a diventare una Comunità. "Giuseppi" sta aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Continuiamo così!" .

Forse l’Europa comincia a diventare una Comunità. "Giuseppi" sta aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Continuiamo così! — Beppe Grillo (@beppe_grillo) April 23, 2020

Bene, l’uscita di Grillo non è passata certo inosservata e anzi sono numerosi i commenti di critica al suo messaggio. E tra le tante repliche piccate alla sparata del fondatore pentastellato ha grande rilevanza quella di Paolo Becchi. Sì, perché il filosofo, accademico e blogger è stato l’ideologo dello stesso M5s, per poi abbandonarlo nel 2016 e avvicinarsi alle posizioni della Lega.

Ecco, Becchi – sempre via Twitter – si è scagliato contro Grillo, accusandolo senza mezzi termini di essere un impostore e di aver tradito Gianroberto Casaleggio: "Ti accuso di aver svenduto questa estate il M5s. Ti accuso di aver tradito Gianroberto. Ti accuso di aver trasformato il sogno in cui ho creduto in un incubo infernale. Ti accuso di essere un impostore politico" .