Grillo si tiene stretto Conte: pronto un posto nel M5S

La crisi di governo e del Movimento 5 Stelle chiama, Beppe Grillo risponde. Il comico genovese ieri sera sarebbe arrivato a Roma per affrontare il delicato momento dei gruppi pentastellati, spaccati per quanto riguarda un eventuale sostegno al governo guidato da Mario Draghi. Non sono ancora giunte conferme ufficiali, ma non è da escludere che il garante del M5S possa far parte della delegazione e dunque partecipare personalmente alle consultazioni di domani con l'ex governatore della Banca centrale europea. Prima pottrebbe esserci addirittura un colloquio con Davide Casaleggio: come riferisce l'Adnkronos, il presidente dell'associazione Rousseau si troverebbe nella Capitale da martedi scorso per una serie di incontri anche con esponenti gialli e nelle prossime ore potrebbe avere un faccia a faccia con il fondatore grillino. Il confronto potrebbe portare alla consultazione degli iscritti sulla piattaforma per ottenere il via libera degli elettori.

Al centro delle discussioni vi è appunto l'appoggio o meno a un esecutivo tecnico-politico a guida Draghi. In casa 5 Stelle l'accelerazione decisiva verso il "sì" è avvenuta dopo le parole dell'ormai ex premier Giuseppe Conte nel corso dello show fuori Palazzo Chigi. L'avvocato si è fatto promotore della salvaguardia di un'alleanza tra pentastellati, Partito democratico e Liberi e uguali. Si è rivolto agli " amici " del M5S a cui ha fatto una promessa chiara: " Per voi ci sono e ci sarò ". Un limpido segnale per candidarsi alla guida di un gruppo allo sbando totale, dilaniato al proprio interno a causa delle diverse correnti di pensiero. In sostanza, come fa notare Pasquale Napolitano su ilGiornale in edicola questa mattina, il comizio in piazza è servito per fare i primi passi al fine di scalare il Movimento e federare i giallorossi.

La mossa di Grillo

Vi sarebbero dunque i presupposti per un'entrata in grande stile di Giuseppi nel M5S: lo stesso Grillo avrebbe avanzato una serie di rassicurazioni relativamente al ruolo di spessore di Conte nella dirigenza. Per l'ex presidente del Consiglio si prospetta così una doppia veste cruciale: leader dei 5 Stelle e candidato premier di tutto il centrosinistra. " I contatti tra i due sono assidui negli ultimi giorni ", riferiscono fonti interne. A questo punto si può dire addio all'ipotetico partito di Giuseppi, dopo le voci su una lista personale con connotazioni centriste, europeiste e progressiste. Da Palazzo Chigi avrebbero svelato che l'ipotesi del partito non è stata altro che " un’arma tattica da utilizzare nei confronti degli alleati di governo ".