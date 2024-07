La guerra tra Mosca e Kiev si sposta in quota. Bombardieri russi-cinesi avvistati in Alaska

Ascolta ora 00:00 00:00

Il braccio di ferro militare tra Russia e Ucraina si sposta nei cieli, con il rischio che i nuovi scenari possano generare una pericolosa escalation. I droni di Mosca hanno attaccato l'altra notte la città portuale di Izmail, danneggiando infrastrutture e causando alcuni feriti. Dei 38 velivoli senza pilota utilizzati nel blitz, 3 hanno attraversato il confine con la Romania, facendo scattare l'allarme nella contea di Tulcea e nella città di Galati.

Gli shahed iraniani sono precipitati in una zona priva di abitazioni, ma il ministro della Difesa di Bucarest, Angel Tilvar, ha potenziato le misure di sorveglianza dello spazio aereo, ordinando all'aviazione di far decollare due jet da combattimento F-16 per monitorare l'area. In un comunicato Tilmar ha spiegato che «non verranno consentite nuove provocazioni da parte di Putin». Ieri tra l'altro lo zar di Mosca ha ricevuto Lukashenko al Cremlino a porte chiuse per parlare dell'addestramento bielorusso con armi nucleari. Anche la Slovacchia, confinante con l'Ucraina, è in stato d'allerta. Martedì Bratislava ha ricevuto i primi due aerei da combattimento F-16 Block 70 dei 14 velivoli previsti nell'ambito di un contratto del valore di 1,6 miliardi di euro. Sostituiranno i MiG-29 donati l'anno scorso all'Ucraina. Pur schierandosi contro le armi a Kiev e l'ingresso dell'Ucraina nella Nato, il presidente Fico teme Mosca e un allargamento del conflitto, tant'è che i due jet, atterrati nella base aerea militare di Malacky-Kuchyn, verranno utilizzati per controllare la zona di confine tra Velke e Huzorod.

Tutto questo mentre due bombardieri strategici russi Tu-95ms e due cinesi Hong-6k hanno effettuato un pattugliamento aereo congiunto sul mare di Chukchi, su quello Bering e sulla parte settentrionale del Pacifico vicino all'Alaska. I velivoli delle forze aerospaziali russe hanno inoltre fornito copertura da combattimento, senza tuttavia entrare nello spazio aereo sovrano americano o canadese. I jet sono stati intercettati dal comando militare aereo Usa, e «scortati» fuori dall'Alaska Air Defense Identification Zone da uno squadrone di caccia F-16 e F-35. Il pattugliamento aereo congiunto effettuato da Cina e Russia non era rivolto a una terza parte e non ha nulla a che fare con l'attuale situazione internazionale", si giustifica in una nota il ministro della Difesa di Pechino Li Shangfu, ma il capo del Comando Nord degli Stati Uniti, il generale Gregory Guillot, sostiene che "la Cina si stava spingendo più a nord nell'Artico. Non sono rimasto sorpreso nel vedere i loro aerei, ma gli scenari stanno diventando preoccupanti".

Intanto ci sono sviluppi sull'omicidio di Irina Farion, l'ex deputata assassinata sabato scorso davanti casa a Leopoli. Ieri i servizi di sicurezza di Kiev hanno arrestato il 18enne Vyacheslav Zinchenko. Il ragazzo, calciatore nella squadra di Serie A del Dniepr, sarebbe stato riconosciuto dalla vicina di casa della Farion.

Sui suoi social sono stati trovati numerosi post di sostegno alla Russia e commenti antisemiti e razzisti. A Parigi invece è stato ammanettato lo chef Kirill Gryaznov: per l'intelligence francese stava organizzando per conto del Gru, i servizi segreti di Mosca, un attentato ai Giochi Olimpici.