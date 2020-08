Ha un infarto, un agente gli salva la vita

Stava per cominciare il turno di notte in Centrale. In una serata qualunque di via vai vacanziero un agente della Polfer è diventato l'eroe per caso della stazione milanese. Con un intervento pronto ed efficace ha infatti salvato la vita a un passeggero che ha avuto un infarto.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dello scalo ferroviario, affollato alle ore 20 di un lunedì d'agosto. Un viaggiatore 76enne di origine straniera si stava dirigendo con il trolley verso i binari, si trovava ancora nell'atrio davanti agli accessi per salire sui convogli. All'improvviso si è accasciato a terra, colto da un malore. Le persone lì intorno si sono fermate e avvicinate, ma sono rimaste spaesate, nessuno sembrava sapere cosa fare. Per fortuna se ne è accorto anche un poliziotto che stava per prendere servizio. L'agente si è precipitato a prestare soccorso. Ha steso l'anziano, che non respirava e non dava segni di vita, e ha cominciato le manovre di rianimazione cardio polmonare. Dopo qualche minuto il 76enne ha ripreso a respirare, seppur debolmente, e l'agente ha cessato il massaggio cardiaco.

Ma passati pochi secondi la situazione è di nuovo precipitata. L'anziano ha dato segni di peggioramento e così il poliziotto, che non ha mai ceduto, ha ripreso con le manovre salva vita. In tutto il suo massaggio è andato avanti per più di venti minuti. Ha continuato a praticarlo, anche quando il personale di Protezione aziendale di Fs ha messo in funzione il defibrillatore. L'uso del dispositivo e il massaggio manuale sono continuati in alternanza. L'intervento è potuto finalmente cessare solo all'arrivo del personale del 118, intervenuto con due equipaggi, un'ambulanza e un'automedica.

Gli operatori dell'Areu hanno proseguito la rianimazione e poi, appena possibile, hanno trasportato il passeggero in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli. Tutti i viaggiatori che hanno assistito alla scena hanno reagito con un applauso rivolto all'agente. L'anziano soccorso è arrivato in ospedale poco prima delle 21. Le sue condizioni restano delicate, ma sarebbero stazionarie. L'aiuto tempestivo del poliziotto gli ha dato una speranza di sopravvivere.