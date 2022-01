"Ha picchiato la fidanzata". In cella il gioiello del calcio

Per un giorno, non è CR7 al centro del mondo del Manchester United, ma quello che, nel prestigioso club inglese, era visto come il suo potenziale erede. Anche se Mason Greenwood, il talentuoso attaccante ventenne, considerato uno dei più forti 2001 in circolazione, è salito, ieri, agli onori della cronaca per un fatto che esula dal mondo del pallone. E che potrebbe aver compromesso, forse in maniera definitiva, la sua brillante carriera. La clamorosa notizia è che nel tardo pomeriggio di domenica, Greenwood sarebbe finito in carcere con l'accusa di stupro e aggressione. Lo avrebbe confermato, seppur in maniera indiretta, la polizia di Manchester che aveva agito dopo essere venuta a conoscenza di immagini e video sui social media pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica. «Possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l'accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia, in attesa di essere interrogato». E' stato poi il «Sun», nella sua edizione online, a fare il nome della punta dei Red Devils. Il papà della ragazza ha parlato, sempre con il quotidiano inglese, raccontando qualche dettaglio in più sulla vicenda: «Mia figlia è completamente devastata. E lo sono anche io, perché Mason fa parte della nostra famiglia da due o tre anni. Negli ultimi mesi non hanno avuto un ottimo rapporto, ma erano molto innamorati».

A denunciare, online, ieri mattina, pubblicamente, il suo fidanzato è stata la ragazza di Greenwood, Harriet Robson. La donna ha, infatti, postato sul suo proprio profilo Instagram, delle foto scioccanti con le quali mostrava, in maniera inequivocabile, le violenze subite. Immagini che ritraevano labbra e volto insanguinati, numerosi lividi sul corpo e sulle gambe e una frase che non lasciava il minimo dubbio: «A tutti quelli che vogliono sapere cosa mi fa davvero Mason Greenwood». Non solo. La Robson ha anche postato un audio nel quale sarebbe registrata una lite presunta con il calciatore, con minacce che Greenwood le avrebbe rivolto per non aver voluto sottostare ad un rapporto sessuale con lui. La donna ha poi cancellato il tutto, ma tanto è bastato perché le immagini facessero, in modo virale, il giro del web, fino ad arrivare all'attenzione della polizia. Che, dopo una rapida indagine, ha proceduto all'arresto. Nel frattempo, lo United non ha potuto far altro che prendere atto della vicenda, sospendendo immediatamente la punta inglese. Confermando che, fino a nuove indicazioni, Greenwood non tornerà ad allenarsi e sottolineando di «non perdonare la violenza di nessun tipo».

Greenwood, non più tardi di due anni fa, era stato cacciato dal ritiro della nazionale. Lui e Foden, altro talento del Manchester City, avevano fatto salire in camera due giovani modelle, dopo la partita giocata dagli inglesi contro l'Islanda. Con allontanamento dal ritiro. Al ritorno a casa, per Greenwood c'era stata anche la rottura del fidanzamento, che durava dai tempi di scuola, con Harriet. Che non lo aveva inizialmente perdonato per quel tradimento, salvo poi ripensarci, un paio di mesi più tardi, fino all'epilogo di ieri mattina. Che Greenwood abbia un carattere particolare, lo si è intuito proprio dal rapporto con Cristiano Ronaldo che, senza mezzi termini, si è dimostrato più volte, nella stagione, insofferente con gli atteggiamenti egoistici del suo discepolo, poco propenso ad accettare le critiche. Raramente i due si passavano la palla, ma, ora, per Greenwood, i problemi da affrontare sono decisamente più gravi di un passaggio mancato.