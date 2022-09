La Commissione Ue a gamba tesa sul reddito di cittadinanza: "Va rafforzato"

La Commissione Ue si schiera al fianco del reddito di cittadinanza. Bruxelles ha presentato una serie di proposte per contrastare povertà ed esclusione sociale: tra le priorità, utilizzare al meglio lo strumento del reddito minimo. Per quanto riguarda il rdc, invece, è necessario garantire un assegno adeguato per garantire l’inclusione e promuovere l’inclusione nel mercato del lavoro.

Bruxelles difende il reddito di cittadinanza

“In un momento in cui molte persone stanno lottando per sbarcare il lunario, sarà importante che questo autunno gli Stati membri modernizzino le loro reti di sicurezza sociale con un approccio di inclusione attiva per aiutare i più bisognosi” , l’analisi del vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza – considerato una tipologia di reddito minimo – il commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit ha invitato a interrogarsi su cosa accadrebbe eliminando il sussidio di punto in bianco. Così il politico lussemburghese: “Facendo in modo che chi non ha accesso al lavoro si trovi in una situazione di povertà e totale privazione nella speranza che si precipitino sul primo lavoro che trovano, credo non funzionerebbe” .

“Rdc ha un ruolo chiave”