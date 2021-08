Hacker, ritardi e diserzioni: così parte il M5S di Conte

Altro che enorme partecipazione, entusiasmo e voglia di cambiamento. Per Giuseppe Conte la strada nel Movimento 5 Stelle continua a essere non proprio in discesa. Nelle giornate di lunedì e martedì gli iscritti grillini sono stati chiamati a esprimersi su SkyVote per decidere se promuovere o bocciare il nuovo statuto. Per chiudere la votazione al primo turno si sarebbe dovuta esprimere almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, corrispondente a circa 56mila iscritti.

Obiettivo raggiunto ma non ampiamente superato come ci si aspettava: a votare sono stati quasi 61mila. Via libera da 53.238 utenti (87,36%), mentre in 7.702 (12,64%) hanno bocciato il nuovo statuto. Un risultato che di certo non può essere considerato perfetto per l'ex premier, il quale da sempre aveva puntato sulla compattezza e sulla forte legittimazione che si aspettava dalla galassia pentastellata. Una condizione che non trova simmetria nell'affluenza registrata.

Gli attacchi alla piattaforma

Nel corso di queste 48 ore non sono mancati momenti di preoccupazione per la tenuta della nuova infrastruttura tecnologica a cui il M5S ha fatto affidamente, che comunque ha fornito una buona risposta. " Ci sono stati tentativi di intrusione e di attacco, numerosi e continui, ma l'infrastruttura messa in campo per proteggere lo svolgimento del voto è stata perfettamente in grado di respingere e rendere innocuo ogni tipo di tentativo di intrusione o di passaggio dei nostri server e sistemi ", ha fatto sapere Vito Crimi in una diretta Facebook.

Conte esulta

Immediata l'esultazione di Conte: " Oggi è un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica. Ringrazio di cuore tutte coloro e tutti coloro che hanno partecipato a queste giornate di democrazia che consolidano e danno forma questo ambizioso progetto, che ci ha impegnato per mesi. Un ringraziamento particolare rivolgo a Vito Crimi, che ha seguito con grande dedizione questa delicata fase di transizione e che ha curato che il passaggio alla nuova piattaforma di voto avvenisse senza intoppi ".

