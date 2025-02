Hackman e la moglie morti: il giallo della star di Hollywood

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra una di quelle storie hollywoodiane di cui Gene Hackman è stato protagonista nella sua lunga e prolifica carriera d'attore e due volte premio Oscar. Invece è la realtà, un fattaccio di cronaca avvolto nel mistero, almeno per ora. È infatti troppo presto per trarre conclusioni e stabilire le cause della morte di Gene Hackman, 95 anni, di sua moglie Betsy Arakawa, 63, e di uno dei loro tre pastori tedeschi, avvenuta nella casa della coppia a Santa Fe, nel New Mexico. I corpi sono stati ritrovati mercoledì sera dopo che una vicina aveva allertato i soccorsi preoccupata dal silenzio nella casa, rotto solo dai latrati dei due cani sopravvissuti. La polizia ha trovato i corpi dell'attore e della moglie, una musicista sposata nel 1991, in stanze diverse della villa. Hackman era nell'anticamera, la moglie nel bagno, vicino a un termosifone. Una confezione di pillole è stata trovata aperta, vicino al corpo della donna, con il medicinale sparso sul pavimento. Dai primi accertamenti pare che la morte dei due risalga a qualche giorno fa. «Tutto quello che posso dire - ha dichiarato lo sceriffo di Santa Fe, Adam Mendoza, ai media - è che siamo nella fase preliminare delle indagini. Voglio assicurare però la comunità locale e i vicini che non ci sono pericoli imminenti nella zona».

Insomma, dalle prime indagini non sembra che si tratti di morti violente e causate da terzi. Non ci sono segni di ferite da armi da fuoco o da taglio, e nemmeno segni di effrazione. Intervistato da Fox, il perito patologo Michael Baden ipotizza un avvelenamento da monossido di carbonio, forse causato dall'auto lasciata accesa nel garage della villa. I fumi sarebbero entrati in casa uccidendo la coppia e un cane. Per la figlia di Hackman, Elisabeth Jean, intervistata da TMZ, quella del monossido di carbonio è l'ipotesi più probabile. Il patologo ipotizza anche un possibile guasto alla caldaia della villa ma non sono state registrate tracce di fughe di gas. L'agenzia di stampa Ap fa sapere che il portavoce della locale società del gas, The New Mexico Gas Co., sta lavorando con il dipartimento dello sceriffo per escludere che l'incidente sia stato provocato da una fuga di gas nelle condutture. Queste sono soltanto speculazioni, per avere una risposta definitiva sulle cause dei decessi occorrerà attendere l'esito degli accertamenti della polizia nell'abitazione dell'attore e della moglie, il cui riconoscimento ufficiale è avvenuto - e questo è un altro mistero - con un certo ritardo rispetto all'irruzione degli agenti della polizia di Santa Fe nell'abitazione. Solo dodici ore dopo la scoperta dei cadaveri, infatti, questi sono stati identificati come Hackman e Arakawa. Gli investigatori dovranno attendere anche gli esiti dell'autopsia, non meno di quattro-sei settimane, fanno sapere dall'ufficio del New Mexico Medical Investigator che eseguirà l'esame nelle prossime ore. La villa dove vivevano i coniugi sorge su una collina residenziale di Santa Fe, con vista sulle Rocky Mountains, in una cosiddetta «gated community», un isolato di ville circondate da inferiate e cancelli per la sicurezza dei suoi abitanti.

Hackman si è ritirato a vita privata circa vent'anni fa. Negli ultimi anni usciva raramente dal giardino della villa, costruita nel 2000. L'ultimo evento pubblico risale al 2018 quando venne fotografato al Lensic Performing Arts Center di Santa Fe. Nel 2023 venne poi paparazzato dal New York Post, intento a fare benzina e poi a mangiare un panino in un locale fast food. Poi più nulla, sino alla notizia di giovedì mattina. «La perdita di un grande artista causa insieme lutto e celebrazione, Gene Hackman, un grande attore, maestoso e magnifico nel suo lavoro e complessità», ha scritto su Instagram il regista Francis Ford Coppola che lo diresse nel 1974 nel thriller La conversazione. L'attrice Viola Davis su Instagram: «Ti ho amato in ogni film: La conversazione, Il braccio violento della legge, L'avventura del Poseidon, Gli spietati. Forte e vulnerabile insieme. Tu sei stato uno dei grandi». Anche Josh Brolin ha scritto: «Sono devastato dalla morte improvvisa di Gene Hackman, della moglie Betsy Arakawa (e del loro cane). Devastato. È stato sempre uno dei miei attori preferiti, uno dei pochi a fare le cose a modo suo».

Hackman lascia tre figli. Oltre ad Elisabeth Jean, anche Christopher e Leslie Anne, avuti dal precedente matrimonio con Faye Maltese, mancata nel 2017. Dal secondo matrimonio, con Betsy Arakawa, Hackman non ha avuto figli.