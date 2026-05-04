Handicap "campo largo". Tutti vogliono l'alleanza ma sulla guida è guerra senza un vincitore: qualsiasi leader lo spacca

Scegliere il capo con le primarie divide più che unire. È questo il paradosso della leadership nel campo largo. La soluzione che dovrebbe rappresentare il momento massimo di sintesi politica rischia di trasformarsi nel principale fattore di divisione. Non esiste, almeno allo stato attuale, una leadership capace di funzionare come vero valore aggiunto per l'intera coalizione. Al contrario, ogni ipotesi di guida attiva dinamiche di rigetto interno che mettono in discussione la tenuta complessiva dell'alleanza. È quanto emerge dallo studio realizzato dall'Istituto Noto Sondaggi per Il Giornale, che ha analizzato il comportamento degli elettori dei partiti del campo largo nell'ipotesi in cui le primarie vengano vinte da uno dei tre leader tra Conte, Schlein o Salis. L'analisi dei tre profili testati restituisce un quadro netto: ciascuno di loro rafforza il proprio campo di riferimento, ma al prezzo di indebolire gli altri. È una logica a somma quasi zero, in cui ciò che si guadagna da una parte si perde dall'altra. Ed è proprio questa asimmetria a rappresentare il vero nodo politico. Il caso più critico è quello di Silvia Salis. I dati mostrano come la sua eventuale leadership sia percepita come altamente divisiva, con una significativa quota di elettori potenzialmente disposta ad allontanarsi dal campo largo. Non si tratta solo di una mancata capacità aggregativa, ma di un effetto respingente. Salis, più che unire, polarizza. In termini elettorali, questo si traduce in un rischio concreto di contrazione del consenso complessivo.

Diverso, ma non meno problematico, il profilo di Elly Schlein. La leader del Pd è quella che, tra i tre, presenta la maggiore capacità di aggregazione teorica. Tuttavia, il sondaggio evidenzia una criticità strutturale, cioè una parte significativa dell'elettorato del Movimento 5 Stelle fatica a riconoscersi in una leadership a trazione Pd. Il risultato è un potenziale effetto di smobilitazione proprio in uno dei segmenti decisivi per la costruzione del campo largo. Speculare, ma invertita, è la dinamica legata a Giuseppe Conte. In questo caso è l'elettorato del Partito democratico a manifestare perplessità e resistenze. La leadership dell'ex premier consolida il perimetro del M5S, ma genera diffidenza tra i democratici, con il rischio di una defezione elettorale alle politiche. Il punto centrale, quindi, non è tanto chi sia il leader migliore in assoluto, ma chi sia il meno divisivo. Su questo terreno il sondaggio non individua una soluzione evidente. Tutti e tre i profili testati attivano meccanismi di conflittualità latente che, se non gestiti, possono esplodere nel momento della scelta. Ed è qui che entra in gioco il tema delle primarie. Nella teoria, rappresentano lo strumento più inclusivo e democratico per selezionare la leadership. Nella pratica, però, i dati suggeriscono un rischio opposto se si trasformano in una resa dei conti interna. Il confronto tra leader forti, ciascuno portatore di un'identità politica marcata, può accentuare le fratture anziché ricomporle.

Il sondaggio è particolarmente chiaro su un punto, l'elettore del partito il cui leader esce sconfitto dalle primarie non reagisce in modo neutro. Al contrario, emerge una componente emotiva rilevante, fatta di delusione e, in alcuni casi, di vera e propria rabbia. Una reazione che può arrivare fino alla messa in discussione del voto stesso al proprio partito di riferimento. In questo scenario, il rischio sistemico è evidente: le primarie, da strumento di legittimazione e rafforzamento della coalizione, possono diventare un fattore di disgregazione. Non solo non aumentano il consenso, ma rischiano di eroderlo. La lezione che emerge è che il problema del campo largo non è semplicemente trovare un leader, ma costruire una leadership che sia percepita come condivisa. Senza questo passaggio, ogni scelta rischia di essere letta come una vittoria di parte e, quindi, come una sconfitta per qualcun altro.

In definitiva, il vero valore aggiunto oggi non è nel nome del leader, ma nella capacità di evitare che la sua selezione diventi il detonatore di una crisi interna. Perché, come suggeriscono i dati, nel campo largo la leadership non è ancora un fattore di unità.