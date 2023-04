Harry: "L'accordo dei Windsor col Sun? Papà convinse la regina per Camilla"

Re Carlo III, quando era ancora principe di Galles, riuscì a convincere la regina Elisabetta a non avviare un'azione legale contro il potente gruppo editoriale appartenente allo «squalo» Rupert Murdoch, per la vicenda delle intercettazioni illegali condotte nei confronti dei membri di casa Windsor. E lo avrebbe fatto per spianare la strada alla seconda moglie, oggi Regina Camilla. Ecco l'ultima bomba di Harry sulla Famiglia Reale a dieci giorni dall'incoronazione di Carlo Re il 6 maggio a Londra, dopo la morte della madre Elisabetta II l'8 settembre scorso.

Le accuse sono contenute negli estratti, pubblicati dai media britannici, della memoria presentata dal principe ribelle Harry nella sua battaglia legale contro il News Group Newspapers del tycoon australiano in corso all'Alta corte di Londra. Nell'ambito della causa il duca di Sussex chiede scuse pubbliche dall'editore statunitense.

Nei documenti presentati, Harry sostiene che suo padre fosse intervenuto per convincere Elisabetta II a desistere con una precisa intenzione: assicurarsi il sostegno del tabloid di Rupert Murdoch, il quotidiano The Sun, nella sua successione al trono e anche per garantire una copertura giornalistica favorevole a Camilla, una volta diventata regina. Tutto questo nell'ambito di una «strategia specifica a lungo termine per tenere i media dalla sua parte». Non solo. Sempre secondo il principe, nel 2019 Carlo gli domandò di interrompere le sue azioni legali contro i giornali britannici al fine di evitare imbarazzi per la monarchia.

Si tratta di rivelazioni destinate a mantenere una certa tensione fra i Windsor ed Harry, atteso da solo, senza la moglie Meghan e i due figli, alla cerimonia dell'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla in programma all'abbazia di Westminster. Incoronazione che vedrà nelle vie di Londra le annunciate forme di contestazione contro la corona da parte degli attivisti antimonarchici, come accaduto spesso negli ultimi mesi nella capitale e altrove. E anche oggi un gruppetto di repubblicani hanno manifestato contro il sovrano e la consorte in visita a Liverpool.

La rivelazione arriva dopo un'altra notizia scottante emerse in Aula. Il colosso editoriale che fa capo a Rupert Murdoch versò in gran segreto nel 2020 «una grande somma di denaro» al principe William, attuale erede al trono britannico, sotto forma di risarcimento, nel quadro d'una transazione extragiudiziale destinata in teoria a rimanere riservata per una vicenda d'intercettazioni illegali di personalità vip: vicenda che coinvolse due sue testate, i tabloid Sun e News of The World, quest'ultima a suo tempo chiusa dopo oltre 168 anni di attività in seguito a un clamoroso scandalo di violazione di massa della privacy.