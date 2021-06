"Porci, mafiosi...": Bizzarri zittisce Sibilia

"Ci vediamo alle ore 11:00, in diretta Facebook sulla mia pagina per parlare di #HateSpeech. Ricordo che il dibattito sarà aperto da un messaggio di saluto della senatrice a vita Liliana Segre. Seguiteci!" . Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook è il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.

"Nel 2020 sono aumentati i reati online del 14,8%. Ricordiamoci che ciò che è illegale offline è illegale anche online" , si legge nella card allegata da Sibilia nel suo tweet. "Una delle pratiche più comuni che istituzioni e forze dell'ordine devono sconfiggere insieme è quello dello hate speech. Accettare questa sfida è già il primo passo culturale per ridurre il fenomeno", è la conclusione della frase con cui si pubblicizza l'evento dal titolo 'Hate speech, il lato oscuro delle parole in libertà', sponsorizzato dall'associazione culturale Italia più 2050. Un dibattito sicuramente utile e interessante, ma, come fa notare il presentatore Luca Bizzarri, sorprende che una simile iniziativa parta proprio dal M5S che è comparso sulla scena politica con toni estremamente forti. “Buongiorno, tutto è nato quel giorno in cui abbiamo mandato tutti a fare in culo, poi abbiamo dato a tutti dei porci e dei mafiosi, abbiamo detto che erano morti. Ma ora parliamo di Hate Speech" , twitta il conduttore genovese.