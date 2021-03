Healthy, l'influencer tutto casa e dieta che sui social cresce più della Ferragni

La Ferragni e l'anti-Ferragni. Lei è l'unica bionda che è riuscita a costruirsi meglio della Barbie. Lui si è smontato e rimontato da solo, tra anoressia e bulimia, depressione e umiliazioni. Lei luccica e trasforma in oro anche una bottiglietta di acqua minerale o il suo pancione di nove mesi: griffe, oro, sorrisi biondi e red carpet. Lui realizza video che hanno per sfondo le piastrelle della sua cucina. Lei è incintissima, lui è sottilissimo. Eppure, ci sono meno di sei gradi di separazione tra Chiara Ferragni (influencer, imprenditrice, milionaria, moglie di Fedez e quasi due volte mamma) e Giuseppe Healthy (blogger, diciottenne, ex sovrappeso, con un cognome decisamente più esotico del suo accento). Perché stanno entrambi nella classifica di febbraio degli «eroi di Youtube» più amati dagli italiani secondo la classifica stilata da Sensemakers per «Primaonline». E addirittura: lei scende, lui sale. Certo, la Ferragni domina la top 15 (con 46,6 milioni di like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, 14 milioni in meno di gennaio), ma l'ascesa del genuino Giuseppe è comunque sorprendente: si piazza dodicesimo con 2,6 milioni di interazioni. Sul suo canale spiega come mangiare in modo sano «ma divertente», prepara «finti dolci» che corteggino il gusto lasciando in pace la linea, suggerisce come assumere più proteine, insegna a rendere meno noiose le insalate. Cinquanta sfumature di zucchine. E racconta di quando, a sedici anni, pesava 105 chili e non riusciva a mettersi comodo nella vita. E dei compagni di scuola... Fino al nutrizionista e alla prima dieta con la quale ha deciso di dare l'addio al vecchio se stesso. Ha preso congedo dal «prima» con un simbolico brindisi glicemico: Nutella e Pan di stelle. Da lì l'inizio di un viaggio in un nuovo tunnel: anoressia e bulimia e camminate spasmodiche bigiando a scuola per andare a camminare ore. Oggi ha trovato il suo equilibrio così: con un salutismo più allegro e sotto controllo. Prova serenità a condividere ricette con i suoi amici virtuali. Non mancano i detrattori, ovviamente, ma assicura di riuscire a fregarsene e ad essere felice per chi lo apprezza. E lo apprezzano in tanti, pare. Sempre di più. Lui ha passato un calvario psichico, ma quello che la gente trattiene, dopo un anno di lockdown a intermittenza, sono evidentemente i consigli di qualcuno che, di certo, sa come dimagrire. Le diete di Giuseppe contro il pancione di Chiara. E gli italiani imbolsiti dalla clausura, dal vortice di noia spezzato solo da festività mangerecce (tra poco è pure Pasqua), dimostrano di abbandonare le gioie della maternità di Chiara (sono ormai nove mesi che seguono ogni centimetro preso, ogni posa postata di profilo, di fronte, seminuda, vestita, fasciata...) e di abbracciare il rigore dietetico di Giuseppe e i suoi sforzi per rendere appassionanti i cavoletti di bruxelles e l'albume dell'uovo. Tanto i Ferragnez se la cavano anche con qualche follower in meno, mentre questo ragazzo in lotta con le calorie ma finalmente in pace con se stesso, merita tutte le attenzioni possibili. Specie se riesce a far dimagrire un popolo in involontario sovrappeso. Educato, pacato, senza pretese, scala le classifiche tra teglie di verdure al forno e nuove consapevolezze. Intanto in uno dei video aveva una tshirt con marchio. Che in un'anonima cucina sia nato l'anti -Ferragni?