Hells Angels, rivali uccisi e poi cremati

Negli Stati Uniti li conoscono tutti, ma sono famosi anche nel resto del mondo, non tanto per le loro rumorose Harley-Davidson e la passione per le moto, ma per le loro gesta da delinquenti. Giubbotti di pelle, braccia ricoperte di tatuaggi, occhiali da sole, capelli e barbe lunghe, gli Hells Angels, gli Angeli dell'Inferno, sono considerati una delle gang più pericolose al mondo. Di solito passano dallo spaccio di droga alle estorsioni, dal traffico d'armi allo sfruttamento della prostituzione. Tanto il dipartimento di giustizia americano li considera veri e propri criminali.

L'ultima storia che li riguarda, rivelata dal Mercury News, ha davvero dell'incredibile e ha a che fare con la sparizione di quattro cadaveri. Quattro nemici della gang cremati presso un'agenzia di pompe funebri nel nord della California, nota come «il forno per la pizza», in modo da ostacolare le indagini sugli omicidi. La vicenda è venuta fuori dopo che l'ex boss di Hells Angels, Merl Hefferman, 54 anni, che era stato capo della sede di Fresno dei bikers, si era dichiarato colpevole di aver fatto sparire il cadavere di Joel Silva, ucciso da un altro membro della band nel 2014. Dalla documentazione preparata per una sentenza della U.S. District Court di San Francisco sono emersi dettagli raccapriccianti sul modus operandi della banda di motociclisti. I pubblici ministeri hanno scoperto almeno altre tre cremazioni presso la Yost&Webb Funeral Home di Fresno.

Il direttore del crematorio, Levi Phipps, è stato ascoltato nel corso di un'udienza del processo e ha raccontato di essere stato contattato da Hefferman, il quale gli avrebbe chiesto di tenere aperta la porta dell'agenzia funebre. L'uomo ha inoltre riferito di essere stato minacciato con una pistola da due uomini che trasportavano un cadavere. Una versione, quella di Phipps, confermata dai tabulati telefonici tra lui e il boss della gang. Il macabro rituale si sarebbe ripetuto anche nel 2015, 2016 e per una quarta vittima. I membri della gang uccisi, dunque, finivano nel cosiddetto «forno per la pizza» e senza cadaveri era più facile allontanare i sospetti dagli altri membri.

Il club degli Hells Angels è stato fondato nel 1948 a Fontana in California da un gruppo di reduci della seconda guerra mondiale che passavano il tempo a viaggiare, bevendo e innescando risse. Sempre fuori da ogni regola, non sanno cosa significhi rispettare la legge. Adesso il salto di qualità con gli omicidi e il modo efficace di sbarazzarsi dei cadaveri.