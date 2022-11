Chi c'è dietro alla Humanity 1, la nave con bandiera tedesca carica di clandestini

La situazione nel Mediterraneo ai confini dell'Italia è tesa sul fronte dei migranti. La Germania ha risposto alla nota verbale italiana con una nota scritta dicendo, sostanzialmente, che non si assumerà la responsabilità dei migranti a bordo della nave Humanity 1, l'unica attualmente operativa che batte bandiera tedesca. Anzi, ha esortato l'Italia " a prestare velocemente soccorso ". Mentre la Norvegia non risponde alle richieste italiane, la Germania scarica tutto sull'Italia. La Farnesina, in accordo col Viminale, ha inviato una nota ufficiale all'ambasciata della Repubblica federale tedesca con la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della Humanity 1 in vista dell'assunzione di eventuali decisioni.

La nave battente bandiera tedesca

La Humanity 1 è una nave cargo del 1976 lunga circa 60 metri che al momento viaggia con a bordo 179 migranti. Da giorni staziona davanti alle coste della Sicilia orientale in attesa che l'Italia apra i suo confini e le assegni un porto. Viaggia sotto le insegne della Germania e in base all'articolo 91 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o Unclos, questo implica che la nave sia territorio tedesco: " Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera ".

Quando viaggiano entro le proprie acque territoriali e quando si trovano in acque internazionali, le navi dipendono esclusivamente dallo Stato di bandiera, alle cui leggi devono sottostare. Perciò rappresentano un’estensione stessa della nazionalità. In questo caso, la nave Humanity 1 che batte bandiera tedesca è un'estensione marittima della Germania e alla giurisdizione di questo Stato, e di nessun altro, deve rispondere. Pertanto, i migranti a bordo sono da considerarsi a tutti gli effetti su territorio tedesco.

La nuova Ong del Mediterraneo

Se in pochi hanno finora conoscono la ong Humanity Sos, è perché questa organizzazione non governativa è di nuova creazione. Humanity Sos è nata nel gennaio 2022 dal distaccamento della costola tedesca SOS Mediterranee ma opera nel Mediterraneo già dal 2015, quando ancora apparteneva al network in qualità di SOS Mediterranee Deutschland. Fino al 2018 hanno utilizzato la nave Aquarius per poi utilizzare la Ocean Viking che, per uno strano caso del destino, è tra le navi che in questi giorni chiedono un porto all'Italia, ma batte bandiera norvegese e quindi non dipende dalla Germania. Con la Humanity 1, battente bandiera tedesca, la ong è in mare dall'agosto del 2022. L'intestazione del destinatario dei bonifici presenta ancora l'indicazione della precedente ong.

I finanziamenti alla Ong

La ong viene finanziata attraverso le donazioni e le raccolte fondi. Trattandosi di un'organizzazione che per lungo tempo ha operato sotto le insegne di una grossa ong quale SOS Mediterranee, non è escluso che possano contare su grossi finanziatori privati e che la stessa organizzazione non collabori al suo mantenimento. Sulla piattaforma betterplace.org, la ong Humanity Sos ha raccolto quasi 300mila euro, su 500mila che è l'obiettivo prefissato, con 3945 donazioni.