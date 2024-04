I cavalli di re Carlo in fuga in centro. Scontri, danni e feriti: caos a Londra

Scene di panico ieri a Londra quando alcuni cavalli dell'esercito, totalmente fuori controllo, sono scappati lungo le vie della capitale, colpendo macchine e altri ostacoli. Gli attoniti testimoni che hanno assistito all'incidente hanno descritto momenti di «caos assoluto», difficili da immaginare. I cavalli, uno dei quali coperto di sangue, galoppavano impazziti per il centro andando a sbattere contro chiunque si trovava sul loro percorso. A spaventare gli animali, tutti dell'Household Cavalry, il reggimento cerimoniale della casa reale britannica, sembra siano stati i rumori di un cantiere nei pressi del quartiere di Belgravia, vicino a dove un gruppo di sei soldati con sette cavalli stava facendo un'esercitazione. Quattro di loro sono stati disarcionati e cinque a cavalli sono scappati. Tre soldati sono stati ricoverati in ospedale con ferite non gravi e alla fine tutti gli animali sono stati recuperati, ma soltanto dopo aver causato parecchi danni e seminato il panico tra i passanti e ferendone altri quattro.

Due cavalli sono stati visti correre in una strada nei pressi di Aldwych, un altro è andato a sbattere contro un taxi parcheggiato davanti all'Hotel Clermont, vicino a Buckingham. La collisione ha mandato in frantumi tutti i vetri delle finestre della Mercedes sulla parte dei passeggeri. Un altro animale ha colpito un autobus doppio rompendo il parabrezza. Roland, un testimone sentito dal Guardian, ha descritto il caos creatosi nei pressi della stazione di Victoria, sempre molto affollata. «Ho visto i cavalli arrivare correndo dalla stazione degli autobus - ha raccontato - e la gente che scappava tentando disperatamente di evitarli». Mahmoud, un autista degli autobus, ha aggiunto: «Uno dei cavalli ha sbattuto contro un bus, poi tutta la situazione è precipitata. Ho visto i cavalli scappare via totalmente privi di controllo. Uno dei soldati ha tentato di calmare il suo cavallo e un'ambulanza è sopraggiunta poco dopo per assistere il secondo soldato che era stato disarcionato». Robbie, che in quel momento stava guidando il suo taxi proprio di fronte al Mall di Buckingham Palace, ha evitato una collisione con gli animali all'ultimo minuto. «Li ho visti arrivare da lontano, erano tre o quattro - ha detto - due si stavano dirigendo ad alta velocità verso Trafalgar Square poi ce n'era un altro, bianco, coperto di sangue dietro a loro. Ho dato un'occhiata nello specchietto retrovisore e li ho visti avvicinarsi pericolosamente, ma per fortuna, quando eravamo ormai vicinissimi, si sono scostati evitandomi e proseguendo la loro corsa impazzita».

In base alle testimonianze dei passanti, il cavallo coperto di sangue deve essersi ferito quando ha centrato il taxi, dato che una parte della macchina era ricoperta di sangue e per fortuna, in quel momento, non aveva ancora preso alcun passeggero a bordo. Bashir Aden, un dipendente di un cantiere edile ha raccontato di aver assistito al disarcionamento di uno dei soldati, mentre l'animale andava a sbattere contro una macchina. «Uno dei miei colleghi ha chiamato subito la polizia - ha dichiarato l'uomo - il soldato era precipitato pesantemente a terra e stava gridando dal dolore. C'era sangue dappertutto».

Alla fine tutti i cavalli sono stati ripresi anche se due di loro prima erano riusciti a percorrere fino a cinque miglia.