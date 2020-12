"I Dpcm sono anticostituzionali". La "bomba" arriva alla Consulta

" Le libertà costituzionali possono essere compresse solo con una norma di rango costituzionale ". E il premier Giuseppe Conte invece le ha limitate con un atto amministrativo, ovvero una norma di rango secondario, contro la quale esistono solo i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato: " È comunque qualcosa di totalmente incostituzionale e cercheremo di portare la questione alla Consulta ". Nello specifico a creare polemica è stata la decisione di allungare da 30 a 50 giorni gli effetti del decreto. " Significa che ci aspetta una sfilza di Dpcm che dureranno 50 giorni? ", si interroga il leghista Roberto Calderoli.

Comunque secondo il Censis la stragrande maggioranza degli italiani è favorevole alle restrizioni, e c'è chi le vorrebbe addirittura più rigide. Il vicepresidente del Senato si è detto sicuro che gli italiani sono d'accordo con l'idea generale che si debba adottare una qualche misura di contenimento, ma è pronto a scommettere che invece non " condividono nel merito queste ultime restrizioni ". Proprio in tal senso, il ministro Lamorgese ha annunciato l'impiego di 70mila unità di polizia nel periodo di Natale per incrementare i controlli contro la diffusione del Coronavirus. Nel frattempo però i dati del Viminale certificano che nel 2020 sono sbarcati più immigrati che in entrambi gli anni precedenti: " Quegli agenti, infatti, mi piacerebbe vederli schierati a difesa dei nostri confini, anziché a fare da recinto alle nostre case ".

Quei "segreti" sui verbali

Calderoli, nell'intervista rilasciata a La Verità, ha fatto sapere che la Lega - mediante atti di sindacato ispettivo - sta conducendo una battaglia a favore della trasparenza, cioè sui verbali del Comitato tecnico-scientifico: " Che, quando va bene, vengono resi disponibili 45 giorni dopo. E nemmeno tutti ". La volontà è quella di capire sulla base di quali dati e pareri vengono prese certe decisioni per stravolgere la normale vita dei cittadini. " E se non rispondono, le garantisco che anche su questo li porto - come Lega, li portiamo - in Corte costituzionale ", ha avvertito. In particolare si contesta che non tutte le carte vengano diffuse e che le altre escano dopo 45 giorni: " Quindi, quando il Dpcm varato su quella base è già scaduto ".