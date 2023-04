I partigiani Anpi festeggeranno con gli eco-vandali. Ospiti al banchetto per la Liberazione

Anpi ed eco-vandali si danno appuntamento a Firenze per la grigliata della Liberazione. Salsicce, bistecche e un buon bicchiere di vino rosso del Chianti. Un brindisi alla faccia dell'ultimo monumento sfregiato o fontana imbrattata in nome della folle protesta contro l'emergenza climatica. In vista del 25 aprile, si delinea il calendario degli eventi per festeggiare la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale.

Tra i banchetti organizzati lungo l'Italia spunta il pranzo antifascista preparato per la giornata di domani dalla casa del popolo San Niccolò in piazza Poggi a Firenze. Una tradizione sospesa negli ultimi a causa del covid. Il ritorno è con il botto. Al banchetto, oltre l'associazione dei partigiani, quest'anno è prevista la partecipazione di un ospite d'onore: Ultima Generazione. Il movimento, che sta imbrattando i monumenti del patrimonio artistico italiano, sarà tra i convitati alla grigliata Anpi in ricordo della resistenza.

Il matrimonio tra la Casa del Popolo San Niccolò di Firenze e Ultima Generazione c'è stato già due settimane fa: l'Arci di Firenze, che gestisce il centro sociale in via San Niccolò a Firenze, ha concesso gratuitamente una stanza ai ragazzi di Ultima Generazione per pianificare le loro attività. Ricordiamo che tra le azioni messe in campo non c'è solo la campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente ma l'organizzazione di veri e propri raid contro simboli del patrimonio italiano. Per citarne alcuni: le spedizioni con la vernice contro il Palazzo del Senato a Roma, Fontana di Trevi e Palazzo Vecchio a Firenze. Una decisione che ha fatto infuriare la sezione locale della Lega.

I ragazzi di Ultima Generazione sono stati accolti nella casa del popolo. E ora in occasione della festa della Liberazione saranno coccolati e rifocillati dall'Anpi. Un premio per i loro raid? Appuntamento per domani alle 11.30 in piazza Poggi a Firenze: si registra già il tutto esaurito. Non c'è più un tavolo o posto disponibile per la grigliata antifascista. Per il menù vegetariano è necessaria la prenotazione. Il banchetto sarà preceduto da un concerto. Melodie scontate e note. Magari farà un salto anche il primo cittadino di Firenze Dario Nardella che proprio con i ragazzi di Ultima Generazione aveva avuto uno scontro in occasione del raid contro Palazzo Vecchio.

Ma Anpi ed eco-vandali festeggeranno insieme il 25 aprile non solo a Firenze. C'è un altro evento dove l'associazione dei partigiani e gli imbrattatori di monumenti celebreranno insieme la data. Stesso rituale si ripete a Donato in Piemonte al ristorante La Campagnola. C'è un pezzo della sinistra piemontese che si ritrova a tavola con Ultima Generazione per ricordare la resistenza e banchettare. Erri De Luca, che da tempo ha preso le difese di Ultima Generazione, ieri si è fatto sentire sul 25 aprile: «Bene la pacificazione nazionale ma con le amnistie» ha detto da Lucia Annunziata.

Intanto a Roma alla Garbatella si sono già aperte le danze con la festa della Resistenza. Un caso era esploso nel Comune di Marzabotto: il sindaco Valentina Cuppi ha deciso di non invitare i rappresentanti del governo e i presidenti di Camera e Senato per le celebrazioni. Mentre si preannuncia un flash-mob del Pd a Paternò, paese di origine di Ignazio La Russa.