I pieni poteri sui nostri soldi ​al guardiano degli interessi della Ue

C'è una partita che si sta giocando tra Bruxelles e Roma. Mentre a Villa Pamphili il premier Giuseppe Conte fa il suo show fingendo di prestare ascolto a tutte le persone che sono state invitate agli Stati Generali, l'Unione europea ha già messo in chiaro cosa pretende in cambio dei (pochi) soldi che presterà al nostro Paese: riforme. Le stesse probabilmente che esigeva dal governo giallorosso prima dell'esplosione della pandemia. Con l'aggravante della crisi economica che si è scatenata negli ultimi tre mesi. Il fatto che il primo giorno della passerella sull'Aurelia Antica fossero presenti la presidente di Commissione europea, Ursula Von der Leyen, la governatrice della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e la direttrice del Fondo monetario internazionale, direttrice Kristalina Georgieva (la Troika al gran completo, insomma), la dice lunga sulle mire che ha l'Unione europea.

In sospeso Conte e i vertici di Bruxelles hanno lasciato un lungo elenco di riforme da attuare. Le 95 pagine, ritirate fuori da ItaliaOggi andandosi a spulciare il sito ec.europa.eu, sono state messe nero su bianco il 26 febbraio 2020, quando cioè erano già stati scoperti i primi casi nel Lodigiano e in Veneto e l'Italia piangeva le prime vittime mietute dal nuovo coronavirus. I desiderata dell'Unione europea sono sempre i soliti: riforme a pioggia su catasto, pensioni, Iva e giustizia. È vero che le ultime raccomandazioni all'Italia, espresse il mese scorso, sono meno drastiche, ma è anche vero che all'ultimo Consiglio europeo le condizionalità sono tornate oggetto di discussione. È, infatti, probabile che siano più stringenti per quei Paesi che prenderanno i soldi del Recovery Fund. Ora non resta che capire chi, in quel momento, porterà avanti i diktat della Commissione europea. Se non dovesse farlo il governo, ci penserà sicuramente la Troika. Forse è anche per armarsi preventivamente che Palazzo Chigi, firmando il decreto dello scorso 16 giugno, ha dato al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri "poteri straordinari" che non hanno precedenti nella storia della Repubblica, almeno nella portata delle somme che può gestire senza dover rendere conto a nessuno.