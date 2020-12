"A Conte regalerei...". Ecco i regali di Natale della Meloni

Il Natale si avvicina ed è tempo di pensare ai regali. Questo è il periodo dell'anno in cui si fanno i buni propositi e i progetti per il prossimo, che tutti speriamo possa essere migliore di questo nefasto 2020. Tra battute e risposte tra il serio e il faceto, Giorgia Meloni è stata ospite telefonica di Un giorno da pecora, storico programma radiofonico Rai. Il leader di Fratelli d'Italia ha scherzato, ma non troppo, con i conduttori e tra le altre cose ha ipotizzato anche un regalo di Natale per i suoi alleati del centrodestra e per il premier Giuseppe Conte.

" Berlusconi l'ho sentito un paio di giorni fa. L'ho trovato bene. Cosa regalerei a lui e Salvini? Elezioni e un nuovo governo di centrodestra ", ha detto Giorgia Meloni, auspicando un radicale cambio di direzione della politica italiana nei prossimi mesi. E a Giuseppe Conte? " A lui regalerei un grande scatolone vuoto, per fare il trasloco ", ha ironizzato la leader di Fratelli d'Italia, che in questo 2020 ha accresciuto il suo consenso tra gli italiani, diventando una referente politica di fiducia e di riferimento per moltissimi elettori. Alle prossime elezioni, infatti, il suo partito potrebbe conquistare percentuali molto più alte rispetto all'ultima tornata. Nel giorno dell'ottavo anniversario dalla nascita di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni traccia un bilancio del suo percorso, che non può che essere positivo: " Sono stati anni entusiasmanti, alle prime politiche abbiamo preso 1.93%, ora siamo al 16... ".