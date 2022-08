I "segreti" dietro la firma: così Berlusconi è sempre centrale

Osservando le forme grafiche attuali (clicca qui), il ritmo vivace e lo spazio tra le parole si può dedurre come Silvio Berlusconi sia ancora dotato di spirito d’iniziativa, essenzialità di pensiero e dinamismo, fino a mantenere un atteggiamento attivo e produttivo, sostenuto come sembra da una buona vitalità e da stabilità di umore (vedi linearità del rigo di base che tende un po’ a salire verso destra).

L’energia, peraltro ben distribuita, lo rende tenace e quindi motivato a perseguire ciò che ha in mente. È difficile farlo recedere dai suoi intenti ed egli è anche capace di sacrificare cose materiali, piuttosto che venir meno ad un ideale nel quale crede fermamente. E quanto più è difficile il cammino, tanto più egli s’intestardisce nel portarlo avanti, quasi che la lotta non solo lo solleciti, ma diventi anche motivo di confronto. Anche il suo sorriso è infatti una sorta di sfida: da un lato vuole esprimere confidenza e benignità, e dall’altro dimostra un’aggressività verbale ma priva di rancore (vedi tagli della lettera “T” che svettano verso l’alto e la grande lettera iniziale del cognome).

Berlusconi è uno stratega, ma soprattutto un grande organizzatore e coordinatore di risorse. Potrebbe essere paragonato a re Mida, in quanto tutto ciò che tocca diventa produttivo; per questo può suscitare invidie negli avversari o in chi vorrebbe emularlo senza possedere le sue doti cognitive e creative.

Anche la firma, nella sua essenzialità, ma con le iniziali così ben evidenziate sia nel nome sia nel cognome, indica che non sempre egli riesce ad accordare il sentimento con la determinazione e quindi potrebbe lasciarsi coinvolgere emotivamente nella scelta delle persone.

Silvio Berlusconi è assolutamente lucido e presente, come conferma la scrittura che denota una notevole vitalità. Certi piccoli tentennamenti grafici (vedi la parola “intestardisce”) non interferiscono né sulla sua stabilità mentale, né sulla sua vita relazionale e sociale: nonostante l’età, che si voglia o no, egli non demorde dai suoi propositi (vedi buona tenuta del rigo, occupazione dello spazio grafico e firma con lettere iniziali grandi) cercando di essere ancora vincente quasi a sfidare la “malasorte” che lo ha da tempo perseguitato.

La pulsionalità, ancora assai presente (vedi lettere con allunghi inferiori allungati) indica un forte bisogno di corresponsione affettiva che però, limitando la lucidità emotiva, non sempre gli permette scelte idonee.