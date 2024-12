I sessant'anni di Nutella. Un capolavoro del gusto

Ascolta ora 00:00 00:00

Joyn! ha inaugurato oggi al MaXXI di Roma la mostra dedicata ai 60 anni di Nutella. La crema al gianduia spalmabile che ha addolcito il mondo. Il grande Enzo Biagi in passato disse che tre nomi che iniziano con la F hanno fatto ben conoscere il nostro Paese nel mondo: «Fellini, Ferrari, e Ferrero». E ha trovato indubbiamente d'accordo l'ad di Ferrero Fabrizio Gavelli, ambasciatore d'eccezione che, ringraziando il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, ha ricordato come questa felice occasione abbia fatto incontrare due pezzi della storia italiana: «Il MaXXI e Nutella, icona nel nostro Paese e nel mondo» per quanto riguarda la nostra storia gastronomica.

Una storia che nasce dalla piccola pasticceria fondata da Pietro Ferrero nel 1923 a Dogliani, in Piemonte, come prima base di ricerca per la «supercrema» che poi conquisterà l'Italia e, passando per Germania, Francia, l'America e il resto del pianeta che ne andrà ghiotto.

Dal 1964, l'anno ufficiale della nascita di Nutella e della vendita del primo vasetto con il logo che viene realizzato da una delle più importanti agenzie pubblicitarie italiane dell'epoca, Studio Stile, tutti al mondo hanno sentito parlare della Nutella, e chi non l'ha mai assaggiata, sentendola nominare, consciamente o inconsciamente, la desidera. Attraverso questa tradizione tutta italiana, l'esposizione curata da Chiara Bertini vuole raccontare, con l'ausilio di materiali d'archivio, di una deliziosa collezione di vasetti e bicchieri contenitore - pionieristico esempio di «riciclo» per altri usi - e le illustrazioni di Francesca Gastone, quali sono state le tappe importanti e la storia del nostro paese attraverso «gli occhi di Nutella e della famiglia che l'ha fondata, Ferrero». Spiega la curatrice: «Questo progetto nasce da uno stimolante lavoro di ricerca di un vasto archivio. Per raccontare un'icona a cui tutti associano dei ricordi abbiamo deciso di dare rilievo al pubblico invitandolo a sorprese poetiche durante l'opening e a prendere del tempo condiviso per lasciare una traccia creativa nel mondo Nutella per celebrare i suoi 60 anni». Emanuela Bruni, consigliera reggente della Fondazione MaXXI che dal 20 dicembre 2024 al 20 aprile 2025 ha adibito uno spazio esclusivo per accogliere «Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni», ha commentato: «Si tratta di un'esperienza interattiva che parla a tutte le generazioni e rende i visitatori protagonisti di un viaggio immersivo».

E il viaggio nel mondo di Nutella non manca di sorprese come la scultura Machine à tartiner. Fantasiosa macchina ideata da Henri Gallot-Lavallée, che pensò al marchingegno perfetto per «arrivare ad un solo unico obiettivo: la creazione della più bella tartina che si possa sognare».

Azionata in un momento di pura performance art, la Machine, degna di uno dei migliori film di Wes Anderson, ha spalmato la Nutella su una fetta di pane con una certa precisione, conducendola, con l'ausilio di manovre bizzarre quanto essenziali, nelle mani del primo fortunato avventore. Il quale non ha potuto che confermare al pubblico intervenuto per l'inaugurazione una notizia che potevamo immaginare: «La tartina con la Nutella era ottima!».