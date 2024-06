I social si scatenano tra minacce di morte e insulti sessisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Flaminia Pace (nella foto) ha rassegnato le proprie dimissioni da ogni incarico ricoperto in Gioventù Nazionale, sezione young di Fratelli d'Italia. Ed è stata presa di mira dai social, con tanto di minacce.

Una scelta obbligata, le dimissioni, imposta dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale dei giovani (Cng) che, come si legge in una nota, «aveva già chiesto le immediate dimissioni con delibera dello scorso 17 giugno» in quanto, le parole di Pace, sono «in palese violazione di tutti i valori e principi che da sempre animano il Consiglio nazionale dei giovani».

Partita la caccia al fascista scatenata da Corrado Formigli e Roberto Saviano, che hanno fatto da cassa di risonanza all'inchiesta di Fanpage, la Pace è stata bersagliata di insulti e minacce. .

I social come avviene di solito non si sono certo tirati indietro nella lapidazione virtuale di Pace, con ogni possibile insulto che la mente umana sia capace di partorire. Le minacce di morte si aggiungono e fanno da corollario a un quadro dell'orrore che viene dipinto da chi professa i buoni sentimenti.

«Se te becco, fascista de merda, te appendo a testa in giù, a te e a tutta la combriccola tua», scrive un utente. Che poi aggiunge: «Spero che non uno, ma 10 nigeriani, te becchino davvero». Per fare cosa? È facilmente intuibile. E ancora un altro: «Ricordati che un fascista è buono solo a testa in giù». E non si fanno mancare nemmeno il body shaming, quelli che professano l'inclusione e il politicamente corretto: «Siete leggermente cesse, tutta sta arianità non la vedo». Oppure: «Flaminia? È quella a destra con la pappagorgia da amante dei BigMac?».

Tutti questi commenti sono stati pubblicati sotto un post condiviso su Facebook da Amedeo Zamparelli, del dipartimento Sport di Fratelli d'Italia, che ha taggato 17 persone, inclusa proprio Pace, in un post in cui dà appuntamento a Roma dal 4 al 6 luglio per un evento di partito. O, forse, è meglio dire che dava appuntamento, visto che il post è stato cancellato dall'autore, probabilmente per un eccesso di commenti orrendi come quelli qui riportati. Il mostro è stato sbattuto in prima pagina, gli odiatori social hanno fatto il resto e chissà per quanto ancora continueranno.

Ma commenti dello stesso tenore si trovano anche sotto altri contenuti riconducibili a Fratelli d'Italia, e in commenti sparsi

sui social. Come quello di un certo Zibbo, che non ha nemmeno il coraggio di firmare con il suo nome ma che con una certa spavalderia scrive su X: «Sogno Flaminia Pace a Piazzale Loreto. Tutti i fascisti a testa in giù».