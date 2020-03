I sondaggi premiano (ancora) Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia cresce

Il consenso per il partito di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, non si arresta. E, anzi, sembrerebbe trovare una conferma. Perché secondo quanto riportano i numeri del sondaggio di Swg, realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana, la formazione cresce ancora. In base a quanto riportato da Libero, la leader di centro-destra raggiunge, infatti, il 12,1% registrando un +0,8 rispetto alla scorsa settimana.

Gli altri partiti

E non è soltanto Meloni a crescere, ma anche Silvio Berlusconi, anche se i maniera minore. Forza Italia, infatti, arriva al 5,7%, con +0,3. Una stessa percentuale di crescita, nonostante un esito totale di verso, ce l'ha il Movimento 5 Stelle, che però detiene il 13,7%. Cala, invece, Matteo Salvini e la sua Lega, che rimangono comunque il primo partito, con il 30,9% ma con un -0,4). Al secondo posto, invece, c'è il Partito democratico, che sembra subire una lieve flessione di 0,2 punti percenutali, con un 19,9%.

Male Renzi e Calenda

Secondo quanto riportato anche da Open, perde oltre mezzo punto percentuale (-0,6%) Italia viva, la formazione di Matteo Renzi, che si attesta al 3,2%, e Azione, di Carlo Calenda, perde lo 0,3% (tornando sotto la soglia del 3%, fermandosi al 2,8% nelle intenzioni di voto degli italiani). Infine, tre segni meno, tutti dello 0,1%: a registrarli sono i Verdi (con 2,2%), + Europa (con 2,1%) e Cambiamo! di Giovanni Toti (con l'1,2%). Sarebbero in aumento del 3%, invece, il numero di italiani che non si esprime e che, complessivamente, si attesterebbe al 40% degli intervistati.

Momento no per l'esecutivo

E proprio ieri, in base a quanto riportato da un sondaggio condotto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, la paura della diffusione in Italia del coronavirus e le polemiche sulle misure prese dalle autorità per contenere l'epidemia, avevano registrato una flessione nell'indice di gradimento del governo e quello personale del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Già ieri, infatti, salivano i consensi di Fratelli d'Italia e la situazione appariva già in continuo mutamento. Anche perché le disposizioni per fronteggiare la diffusione del coronavirus hanno avuto un grande impatto sulla vita di migliaia di cittadini e, di conseguenza, sulle opinioni degli italiani.