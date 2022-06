"I suoi affari...", "Smemorato". Ancora scontro tra Conte e Renzi

Non si placa lo scontro a distanza tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che continuano ad animare il dibattito politico senza risparmiare frecciatine e offensive l'uno all'indirizzo dell'altro. Da tempo entrambi nutrono un reciproco senso di intolleranza politica: per l'avvocato è risultata indigesta la mossa del senatore di Rignano, che nel gennaio del 2021 ha aperto una crisi di governo e ha contribuito a sostituire a Palazzo Chigi l'ex premier gialloverde con l'attuale presidente Mario Draghi.

L'attacco di Conte

Nelle ultime ore all'attacco è andato Conte, che non ha usato mezzi termini per escludere di fatto Renzi dall'alleanza giallorossa. Il leader del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche vorrebbe presentarsi unito con il Partito democratico di Enrico Letta, che a sua volta vorrebbe allargare il campo anche alle altre forze progressiste. I nomi di Matteo Renzi e Carlo Calenda (Azione) però non trovano il gradimento del presidente del M5S, che ha colto l'occasione per ribadire la propria posizione.

Conte, intervenuto al forum Ansa, ha dichiarato che l'alleanza " deve essere competitiva e non deve chiudersi in sè stessa e aprirsi alle forze sane del Paese ". Una sottolineatura a cui è seguito un attacco frontale, diretto proprio al suo avversario: " Non mi sembra che Renzi risponda a questi requisiti, anche avviluppato in questioni affaristiche ". Porte chiuse pure nei confronti di Carlo Calenda, che quotidianamente prende le distanze dai grillini. " Così ci ha risolto il problema ", è la battuta di Conte.

La replica di Renzi

Anche Matteo Renzi ha da sempre voluto rimarcare la differenza della propria cultura politica da quella dei 5 Stelle. Il leader di Italia Viva, intervistato ai microfoni di SkyTg24, ha definito Conte come " lo smemorato di Collegno ". In effetti le giravolte dell'avvocato sono state molteplici in questi anni: è passato dall'essere presidente del Consiglio con la Lega al mantenere la poltrona di Palazzo Chigi con il Partito democratico. E poi, come se nulla fosse, il suo M5S continua a sostenere il governo guidato da Mario Draghi.

" È l'uomo che a inizio legislatura ha firmato con Salvini i decreti di Salvini sull'immigrazione, che andava all'Onu a dire che era sovranista, alla scuola della Lega a dire che era populista. Ha visto la malaparata e si è buttato a sinistra ", ha infatti sottolineato Renzi per mettere in evidenza tutte le piroette di Conte.

Il leader del Movimento 5 Stelle si prepara alle nozze con il Pd, ma le dinamiche parlamentari e territoriali tra le due anime non promettono nulla di buono. Innanzitutto in occasione delle elezioni amministrative non sempre si è riusciti a siglare un'intesa con i dem. Inoltre nel gruppo del Partito democratico inizia a serpeggiare il sospetto che Conte voglia sfilarsi dalla maggioranza e uscire dal governo. Nel frattempo Conte continua a mettere nel mirino il premier Draghi. Chissà se anche in questo caso farà dietrofont.