I tormenti di Trump: salta la conferenza stampa e il dibattito fra i candidati repubblicani

Donald Trump ha annullato la conferenza stampa annunciata per lunedì prossimo nella sua residenza di Bedminster per illustrare quello che ha definito un rapporto «irrefutabile» sulle «elezioni truccate e rubate in Georgia nel 2020». «I miei avvocati preferiscono presentarlo in un documento formale legale mentre combattiamo per far archiviare questa vergognosa incriminazione», ha spiegato l'ex presidente Usa sul suo social Truth. «Quindi la conferenza stampa non è più necessaria», ha aggiunto. Trump intende anche saltare il dibattito fra i candidati repubblicani alla Casa Bianca che si terrà il 23 agosto, preferendogli un'intervista online con Tucker Carlson. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali questo sarebbe l'orientamento dell'ex presidente. Trump ha fino a lunedì per prendere una decisione definitiva. Nel caso in cui decidesse di saltare il dibattito, Trump infliggerebbe un duro colpo al Republican National Committee e a Fox News, il network che ha silurato Carlson. Nel frattempo, i legali del tycoon hanno chiesto a un giudice di respingere la proposta dell'accusa di iniziare a gennaio 2024 il processo per l'assalto al Capitol e di rinviarlo invece all'aprile 2026, quasi un anno e mezzo dopo le elezioni presidenziali Usa. Il motivo è legato all'enorme mole di documenti da esaminare, ben 8,5 terabyte di materiali per un totale di oltre 11,5 milioni di pagine. L'avvocato Gregory Singer:«Anche supponendo che potessimo iniziare ad esaminare i documenti oggi, dovremmo procedere a un ritmo di 99.762 pagine al giorno».