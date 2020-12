Idea di Trump: restare alla Casa Bianca

Manca meno di un mese all'addio di Donald Trump alla Casa Bianca, ma il presidente uscente sarebbe pronto a seminare il caos nelle prossime settimane, sempre più «ossessionato» da oscuri scenari in grado di rovesciare l'esito delle elezioni. Almeno questo è quanto riferiscono fonti informate citate dalla Cnn. E negli incontri degli ultimi giorni con un gruppo di consiglieri esterni a Pennsylvania Avenue, il tycoon avrebbe anche ipotizzato il rifiuto di lasciare la residenza presidenziale il giorno dell'insediamento di Joe Biden, il 20 gennaio.

Il tutto mentre sui social media gruppi di sostenitori di Trump lavorano a un Inauguration Day alternativo in concomitanza con quello ufficiale, che dovrebbe dare il via al secondo mandato di The Donald, e per il quale ci sono già migliaia di adesioni. Diversi responsabili dell'amministrazione descrivono con preoccupazione un presidente uscente sempre più fuori controllo, furioso con tutti quelli che a suo parere lo frenano e lo ostacolano. Ce l'avrebbe con il vice presidente Mike Pence e con il segretario di stato Mike Pompeo, che non combatterebbero abbastanza per sostenere la sua battaglia, quella che con il sostegno di alcuni deputati e senatori lealisti il 6 gennaio è determinato a portare in Congresso.

Nel mirino ci sarebbe poi il leader dei senatori Mitch McConnell, accusato di essere stato il primo ad abbandonare la barca riconoscendo la vittoria di Biden, e persino il genero Jared Kushner. Così come il capo di gabinetto Mark Meadows e il consulente legale Pat Cipollone, quello che lo aveva difeso dall'impeachment, colpevoli di averlo frenato sulle ipotesi più azzardate. Di recente, invece, Trump avrebbe ricevuto più volte nello Studio Ovale o sentito al telefono l'avvocatessa cospirazionista Sidney Powell, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale (appena graziato) Michael Flynn, l'ex chief strategist Steve Bannon, il consigliere al commercio Peter Navarro e Patrick Byrne, fondatore ed ex Ceo del sito di acquisti online Overstock. Coloro che in queste ore starebbero fomentando Trump, insieme al suo legale Rudy Giuliani. Bannon, tra l'altro, gli sta consigliando di nominare consiglieri speciali per indagare sulle accuse di frode elettorale e sulle questioni relative al figlio di Biden, Hunter: «Come ho fortemente raccomandato al presidente, abbiamo bisogno di un consulente speciale sulle frodi nominato immediatamente e un procuratore speciale per esaminare il disco rigido di Hunter Biden». Ipotesi respinte con forza dal ministro della giustizia uscente William Barr, che non vuole nominare alcun procuratore speciale prima di lasciare (oggi, stando alla sua lettera di dimissioni) l'incarico. «Non c'è bisogno di un procuratore speciale» per indagare sul figlio di Biden, spiega, e nemmeno di un consulente sul voto, così come non serve valutare il sequestro delle macchine elettorali che secondo Powell sarebbero state truccate e manomesse con lo zampino di una società legata a Hugo Chavez.

A suscitare preoccupazione tra i consiglieri di Trump, comunque, è anche il viaggio in Florida della first family per le feste di Natale e fine anno. Nel resort di Mar-a-Lago, infatti, Trump sarà circondato da sostenitori e fedelissimi che probabilmente lo incoraggeranno a continuare a combattere. Pur se c'è chi sostiene che il tycoon potrebbe rinunciare alla trasferta a Palm Beach con l'idea che lasciare ora la Casa Bianca sarebbe un segno di debolezza. Intanto, il Congresso ha approvato un piano di stimoli all'economia da 900 miliardi di dollari a favore di famiglie e imprese duramente colpite dalla pandemia di coronavirus, e ora manca solo la ratifica del presidente. Secondo il piano agli americani arriverà in tasca un assegno una tantum di 600 dollari e 300 dollari alla settimana per chi chiede i sussidi alla disoccupazione. Alle scuole invece andranno 82 miliardi di aiuti e alle compagnie aeree 15 miliardi.