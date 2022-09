"Illogico ridiscuterlo". Il Cav blinda il Pnrr

Intervistato da ilsettimanale.pmi.it, Silvio Berlusconi ha affrontato il tema del Pnrr: " Sarebbe gravissimo se per ridiscuterlo si mettessero a rischio risorse preziose che con tanta fatica abbiamo procurato per far ripartire l'Italia ". Con il Pnrr, aggiunge il leader di Forza Italia, si avranno " più di 200 miliardi di euro, che significano quasi 3.500 euro per ogni italiano. Aggiustamenti marginali naturalmente è del tutto ragionevole farli, in accordo con l'Europa, alla luce di mutate condizioni, ma nulla più di questo. Ridiscutere il Pnrr sarebbe illogico e pericoloso, mentre non c'è nessun motivo vero per chiederlo ".

A proposito dello scostamento di bilancio in ragione del caro bollette, Silvio Berlusconi ha ribadito il suo 'no' allo scostamento di bilancio, anche se la sua non è una presa di posizione netta e irremovibile ma è dipendente da diversi fattori, che vanno a incidere sulla decisione finale. " Se è possibile è meglio evitare lo scostamento. Ma non fino al punto di provocare la rovina di molte imprese e di molti lavoratori. Per fare questo, è il Governo che deve dirci se lo scostamento è necessario, e per quale cifra ".

Il Cavaliere ha poi affrontato e discusso le modalità con le quali ha condotto la campagna elettorale che ormai giunge al termine. Una campagna pionieristica che l'ha visto sperimentare i principali canali comunicativi per la sua campagna condotta solo attraverso media e social ma che l'ha impegnato anche in piattaforme alternative come Tik tok, dove Silvio Berlusconi si rivolge principalmente ai giovani e ai giovanissimi, con un linguaggio a loro più familiare rispetto a quello istituzionale. " Su Tik Tok sto sperimentando nuovi linguaggi e lo trovo molto interessante. Se posso aggiungerlo, il mio primo video ha superato a oggi i 9 milioni di visualizzazioni. Credo che sia il record mondiale, almeno per un leader politico ", ha aggiunto nel corse dell'intervista rilasciata a ilsettimanale.pmi.it.