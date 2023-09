"Immaturi" siciliani: in 11 rischiano il bis della maturità

La notte prima degli esami è una canzone insopportabile da ascoltare una volta, figuriamoci fare il bis nel giro di tre mesi. È quello che rischiano undici studenti di Spadafora, nel Messinese, che potrebbero dover ripetere il loro esame di maturità svolto a gennaio per alcune presunte irregolarità nel suo svolgimento. Condizionale d'obbligo, come si dice in questi casi, perché alla decisione dell'ufficio scolastica regionale di far ripetere l'esame di fine liceo si è poi sovrapposta la sospensiva del Tar, che ha bloccato per il momento la maturità-bis lasciando gli studenti in un limbo che forse è peggio del remake dell'esame.

Una storia che ricorda la trama del film Immaturi, diretto da Paolo Genovese, che nel 2011 dette forma cinematografica all'incubo di intere generazioni di studenti, mettendo in scena le vicende di un gruppo di ex-studenti che vent'anni dopo la maturità scoprono che il titolo conseguito non è valido a causa della mancanza dei titoli da parte di uno dei membri della commissione e devono quindi rifarlo per non vedere le proprie vite andare a pezzi con effetto retroattivo. In quel caso si trattava di ragazzoni invecchiati alle soglie dei quarant'anni che si trovano invischiati in una sindrome di Peter Pan per disposizione ministeriale e che inscenano i loro fallimenti, le loro miserie, i loro amorazzi e le loro tresche archiviate ma non dimenticate. In questo caso invece si tratta di un incubo a breve rilascio, con un pugno di diciannovenni che hanno da poco metabolizzato le notti insonni e i litri di caffè ingeriti e gli appunti intinti nel sudore non possono avere nessuna voglia di rivivere l'armamentario della maturità.

Per questo alcuni genitori del liceo Galilei con indirizzo linguistico di Spadafora, sobillati dall'agitazione dei loro pargoli, si sono opposti alla decisione dell'ufficio scolastico regionale, che in seguito al ricorso presentato dalla famiglia di una studentessa insoddisfatta del suo risultato e convinta di essere stata vittima di alcune irregolarità aveva disposto un'ispezione nell'istituto, verificato che effettivamente qualcosa di strano in quell'istituto nella maturità 2023 era accaduto e aveva disposto la ripetizione della maturità per la ragazza e per altri dieci suoi compagni (o meglio, ex compagni) di classe per il prossimo 20 settembre. Aiuto!

Poche ore e l'intervento del Tar a rovinare la sceneggiatura e a ridare il sonno ai dieci studenti trascinati nell'incubo dalla frustrazione di un'undicesima studentessa. I giudici amministrativi di Catania hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Caterina Galletta e Andrea Fiore in rappresentanza degli studenti che si sono opposti, ed ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla data fissata per la ripetizione delle prove orali. Il Tar si riunirà in camera di consiglio sul merito il prossimo 18 ottobre. Il remake di Immaturi non è ancora scongiurato.