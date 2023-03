Immersione nell'assoluta intensità del nero

I fratelli Alberto ed Alessandro Morelli, giovanissimi, possono essere ritenuti dei pionieri allorquando, nel 2017, decisero di costituire, senza avere alcuna esperienza, un'azienda orologiera ispirata da Venezia. Per farlo, si rivolsero a Kickstarter, la principale piattaforma americana di crowdfunding, partendo da un diver watch chiamato Nereide.

Come raccontano loro stessi, la campagna riguardante quell'orologio fu ampiamente finanziata e raggiunse l'obiettivo in soli 22 minuti, una volta online. Da quel momento non si sono più fermati, con l'intento di offrire un prodotto, a marchio Venezianico, di qualità, ma accessibile. Ecco, quindi, che hanno impostato una filiera produttiva, virtuosamente distribuita tra i principali distretti manifatturieri dell'orologeria, ossia Svizzera (sotto il profilo tecnico, gli esemplari Venezianico sono Swiss Made dal 2018 e, dal 2019, fruiscono dei calibri ETA, Sellita e STP), Italia, Cina e Giappone.

La realtà Venezianico è in costante crescita e, oggi, può vantare un fatturato nell'intorno dei 3 milioni di euro, un e-commerce performante e una selezionata rete retail in Italia e nel mondo (distribuzione in oltre 80 paesi). L'intento di Venezianico di creare un impatto emozionale attraverso i segnatempo, in primis per il suo legame con la leggendaria città lagunare, è il motivo ispiratore delle scelte estetiche sulle novità che, via via, vengono presentate.

È questo il caso del Redentore Ultrablack, in acciaio 316L da 40 mm e impermeabile fino a 10 atmosfere, dal design straordinariamente essenziale e focalizzato sul nero assoluto che connota il quadrante. Come tutti sanno, il nero è un non colore dal fascino magnetico, una vera esperienza sensoriale, un enigma mai del tutto svelato. E la definizione di «assoluto», riferita al suddetto modello, si giustifica per il fatto che l'intensità del nero è ottenuta grazie all'esclusiva vernice giapponese Musou Black che assorbe il 99,4% della luce. Sviluppata nel 2020 dalla Koyo Orient Japan Co. Ltd, utilizza tecnologie avanzate che ne garantiscono la qualità e la durata nel tempo.

A protezione del quadrante, il brand ha utilizzato un vetro zaffiro antiriflesso tale da far apparire le lancette Dauphine, come galleggianti nel vuoto più oscuro. Il richiamo alla profondità dell'universo è confermato dal satellite inciso sul fondello (serrato da 6 viti), metafora di un'esplorazione spaziale sempre più finalizzata alla scoperta dell'ignoto. Il Redentore Ultrablack adotta un movimento automatico, calibro Seiko NH35A. Completa il quadro un cinturino in vera pelle Anilveau, Made in Italy, naturalmente nera. Il prezzo è di 500 euro.