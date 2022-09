"Io ci sarò". Berlusconi chiuderà a Milano la campagna elettorale

I partiti si preparano a chiudere le loro campagne elettorali in vista del voto del 25 settembre e anche Forza Italia è impegnata negli ultimi incontri con l'elettorato prima del silenzio. E non poteva che essere Milano la piazza scelta dagli azzurri per terminare una campagna elettorale intensa e vivace, che pur nella sua brevità ha portato gli esponenti del partito in giro per tutto il Paese, ognuno nelle proprie piazze di riferimento. Silvio Berlusconi, invece, ha scelto un approccio più moderno alla campagna elettorale e si è fatto pioniere di un nuovo modo di comunicare agli elettori.

Come sempre avanguardista quando si tratta di esplorare nuovi canali comunicativi, il Cavaliere ha scelto di concentrare tutte le sue energie sui nuovi mezzi di comunicazione e, in particolare, sui social network. Il presidente di Forza Italia ha deciso di preparare un video per ogni giorno di campagna elettorale da pubblicare sui social, nei quali ha spiegato un punto del programma del partito ma ha anche lasciato alcune riflessioni, per esempio su libertà e comunismo. Su TikTok, social preferito dai giovanissimi, Silvio Berlusconi ha battuto ogni record con straordinari numeri di follower e di visualizzazioni, assumendo anche spesso carattere di viralità. A questa stringente e martellante campagna video, che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e di reazioni, Silvio Berlusconi ha unito una costante frequenza sui media tradizionali, dove ha rilasciato numerose interviste nelle quali ha esposto con un'altra chiave tutti i dettagli del suo programma.