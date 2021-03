"Incita follower a insultarmi" È bufera sull'esponenti FdI

Vittima di attacchi sul web ad opera di un esponente di Fratelli d'Italia (FdI), il deputato del Partito democratico Alessia Morani chiede direttamente l'intervento del presidente della compagine di centrodestra, unica attualmente all'opposizione, Giorgia Meloni.

La rappresentante dem sceglie di utilizzare il proprio profilo Facebook per denunciare quanto accadutole e rivolgere un appello con lo scopo di mettere fine alla situazione in essere. "Qualche giorno fa Giorgia Meloni è stata oggetto di insulti orribili e giustamente tutto il mondo della politica si è scagliato contro questa barbarie e le ha dato solidarietà. Anche io l'ho fatto" , esordisce la Morani nel suo post, prima di puntare il dito contro l'esponente FdI che l'avrebbe presa di mira. "Succede, però, che un esponente di Fratelli d'Italia di Pesaro, Fabiano Arcangeli, dalla sua pagina Facebook continua a scrivere post contro di me e ieri sera ha a chiesto ai suoi followers di aiutarlo ad insultarmi poichè 'ha finito gli aggettivi dispregiativi' nei miei confronti e chiede 'una mano per coniarne di nuovi'" .

Un appello che, stando a quanto riferito dall'esponente del Partito democratico, non sarebbe caduto nel vuoto. "I suoi amici hanno preso alla lettera la sua richiesta d'aiuto" , puntualizza la Morani, "e tra di loro abbiamo chi si augura che io abbia 'la bocca tappata con qualcosa di lungo e duro' oppure che io vada 'al ponte di Loreto a guadagnarmi il pane'. Poi c'è chi mi definisce 'una povera scema', 'vomitevole', altri che 'servo come concime', 'str...' e 'demente'. Questa è una selezione di insulti a me rivolti che si trovano sulla sua pagina Facebook" . Insomma una vera e propria persecuzione nei suoi confronti, tanto insostenibile da spingerla a chiedere urgenti provvedimenti nei confronti dell'esponente politico pesarese. "Naturalmente valuterò se presentare querela ma credo che Giorgia Meloni debba espellere questo signore dal suo partito" , scrive ancora la Morani. "Mi auguro che ne prendano le distanze anche gli altri esponenti di Fratelli d'Italia delle Marche a partire dal presidente Acquaroli, l'assessore Baldelli e il consigliere regionale Baiocchi che compare spesso in foto con Arcangeli. Non si possono più tollerare questi comportamenti. Ora basta davvero" "Mi auguro che ne prendano le distanze anche gli altri esponenti di Fratelli d'Italia delle Marche a partire dal presidente Acquaroli, l'assessore Baldelli e il consigliere regionale Baiocchi che compare spesso in foto con Arcangeli. Non si possono più tollerare questi comportamenti. Ora basta davvero" , conclude la dem.

Non si sono fatte attendere le prime reazioni all'appello della parlamentare. Tra di esse quella di Laura Boldrini (ex Leu, attualmente collega di partito della Morani al Pd), che ha utilizzato il profilo Twitter per esprimere la propria opinione sulla vicenda. "Solidarietà a Alessia Morani, attaccata in modo indegno da un esponente di Fratelli d'Italia di Pesaro" , ha cinguettato l'ex presidente della Camera. "Chiedo a Giorgia Meloni di prendere provvedimenti. Se la politica per prima non smette di usare il linguaggio misogino, l'odio verso le donne non avrà mai fine" .