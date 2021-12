Infetti, chiude la scuola del figlio del "caso zero"

Il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Caserta ha disposto la chiusura dell'istituto scolastico di Caserta Giannone-De Amicis dove ieri mattina sono stati registrati casi di positività di tre alunni e un docente supplente legati al figlio del paziente zero della variante Omicron. Considerato che l'insegnante ha prestato servizio anche in altre classi, si rende necessaria la chiusura per interrompere la catena epidemiologica di trasmissione fino a nuove disposizioni. Intanto in questi minuti il sindaco di Caserta, Carlo Marino, sta predisponendo proprio l'apposita ordinanza per la sospensione delle lezioni in tutto l'istituto. «Sto disponendo un'ordinanza di chiusura dei tre plessi della Giannone-De Amicis così da permettere la sanificazione degli ambienti e di permettere all'Asl di tamponare tutti, bambini, insegnanti e tutto il personale» ha spiegato il primo cittadino. «Sabato e domenica sarà effettuata una sanificazione straordinaria in tutti i plessi della città per garantire una maggiore sicurezza».

In base al responso dell'ospedale Cotugno di Napoli, si deciderà quando riaprire l'istituto. «Molto dipenderà anche dal nuovo giro di tamponi e dalla presenza di altri eventuali contagi. Intanto i ragazzi tornano in Dad» ha aggiunto Enzo Battarra, assessore alla Pubblica Istruzione - In queste ore stiamo cercando di tenere più informata possibile la popolazione, perché è giusto sappia quali sono le problematiche. C'è sicuramente apprensione anche nelle altre scuole, ma si continua in presenza. Stiamo dando a tutti i cittadini indicazioni affinché si seguano scrupolosamente le norme anti contagio. C'è stato un po' di lassismo negli ultimi tempi, dobbiamo far capire che il livello di guardia non deve essere abbassato. Deve esserci più prudenza».

Al momento comunque non è certo che si tratti della variante Omicron poichè non è stato effettuato ancora il sequenziamento e su alcuni tamponi e sarà difficile farlo a causa della bassa carica virale. Attualmente i positivi di Caserta sono nove. Si tratta di quattro componenti del nucleo familiare del dirigente Eni - per tre dei quali è stata già accertata la positività alla variante Omicron - di un professore e tre compagni di classe dei figli del manager, che frequentano la scuola elementare.