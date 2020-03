Le influencer più di moda? Hanno l'età della nonna

«Non si è mai troppo vecchi per andare alle feste». Parola di Baddie Winkle, professione influencer. Lei ama i colori accesi, il make-up estroso e la musica. E grazie al suo entusiasmo incontenibile ha già contagiato più di quattro milioni di follower su Instagram. Che la seguono post dopo post, nonostante questa signora così speciale non abbia il fascino e la freschezza di star del web come Chiara Ferragni o Giulia De Lellis. Perché Baddie è diventata famosissima in tutto il mondo a 90 anni suonati, trasformando il fenomeno della cosiddetta «greynnaissance» - il Rinascimento del grigio - in una tendenza su scala globale. Ormai sono tantissime le nonnine che impazzano su internet, fra voto e video curiosi. Le hanno ribattezzate «Instagrans», in comune hanno l'età sono tutte over 60 e il numero record di like sui social. La loro presenza non è passata inosservata, al punto che molte maison di moda, accessori, gioielleria e bellezza le hanno «assoldate» per fare pubblicità ai loro prodotti.

Nel nostro Paese l'influencer agée più nota si chiama Licia Fertz, alias Nonna Lucia. Con i suoi quasi 90 anni è la star sul web meno giovane d'Italia, eppure il suo profilo Instagram conta quasi 84mila follower. La sua avventura è cominciata nel 2015, quando questa arzilla nonnina che adora selfie e rossetti ha deciso di postare una serie di foto divertenti. Da qual momento la sua ascesa è stata inarrestabile, al punto che Nonna Licia ha posato semi nuda per un calendario, è diventata protagonista di una copertina della rivista Rolling Stone e ha messo all'asta una serie di foto. Naturalmente per beneficienza. Senza mai fermarsi, come dimostra il recente sbarco sulla piattaforma per teenager Tik Tok.

A farle compagnia, nel nostro Paese, c'è un'altra nonnina molto speciale. Si chiama Elena Dalla Ricca, ha 96 anni, vive a Bolzano Vicentino e sulla sua pagina Facebook insegna a cucinare le ricette della tradizione. Nei suoi video diventati famosi in tutta Italia, nonna Elena insegna come stendere la pasta fatta in casa, come preparare manicaretti, ma anche come tenersi in forma con la cyclette. Di follower ne ha più di duemila, e lei super avvezza alla tecnologia interagisce con loro direttamente, usando pc e smartphone come fosse una nativa digitale.

All'estero. Una delle più conosciute si chiama Tricia Cusden, con i suoi 68 anni è più giovane delle sue colleghe e anche lei è una star di Youtube grazie ai suoi seguitissimi tutorial di make-up. I suoi follower sono più di un milione e mezzo, concentrati soprattutto in Gran Bretagna e da lei imparano i segreti per sentirsi giovani e in forma a ogni età. Il mondo delle Instagrans e degli influencer over 60 è, insomma, molto popolato.

Si tratta nella maggior parte dei casi di donne, ma ci sono anche uomini più in là con gli anni. Con il popolo del web condividono momenti della propria vita quotidiana, offrono consigli glam, di salute o bellezza e, non di rado, vengono scelti per collaborazioni con grandi brand, soprattutto del settore della moda. Tutto questo grazie all'originalità dei contenuti proposti, ma anche grazie all'impegno di diventare portavoce di cause sociali. Proprio come è successo a Lili Hayes che, con senso dell'ironia e toni a tratti esasperati, attraverso il suo profilo Instagram prova a sfatare il mito, e l'immagine un po' stereotipata, della mamma ebraica. I suoi follower sono già 123mila: di lei apprezzano l'irriverenza, la simpatia e il coraggio di mettersi in gioco nonostante le 72 primavere. La maggior parte delle influencer senior è seguitissima anche nella fascia fra 25 e 35 anni. Dimostrando che non è mai troppo tardi per realizzare il proprio sogno.