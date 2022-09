"Inginocchiati o ti sparo". Il video della Lega che sbugiarda il Pd

L'ultima settimana di campagna elettorale è, tradizionalmente, quella più dura. Le parti si affrontano senza esclusione di colpi in un duello che, da una parte, ha l'obiettivo di convincere gli elettori che il proprio è il partito migliore e, talvolta, screditare l'avversario politico. La sinistra ha demonizzato il centrodestra fin dall'inizio di questa campagna e ha utilizzato toni piuttosto violenti per attaccare la coalizione opposta, scatenando anche le fronte più estreme che, in queste settimane, hanno assaltato i gazebo e minacciato i militanti e i leader. La Lega, per questo ultimo rush elettorale non vuole screditare il Pd ma ha realizzato un video in cui mette in evidenza le storture del Pd, i clamorosi errori fatti negli anni.

Il video è una sorta di cortometraggio realizzato dalla Lega che è stato incentrato sulla ricostruzione del caso di Albino Ruberti, braccio destro di Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri, che si è dimesso dopo la pubblicazione di un filmato de “il Foglio” in cui gridava in strada, a Frosinone, minacce pesantissime: " Inginocchiati o ti sparo ". Il video è stato introdotto dalla scritta “tratto da una storia vera”. Quello della Lega è stato un lavoro di fino, in cui è stato utilizzato il lavoro di un'attrice, che ha interpretato la vicenda, ricostruendo il caso con riferimenti allo slogan "credo" della campagna salviniana, e segnala alcuni temi su cui sfida apertamente il Pd mostrando luoghi simbolo “dei disastri dem”: Monte dei Paschi, Lampedusa, l’hotel house di Porto Recanati emblema di degrado, Mirafiori (perché il Pd ha dimenticato il mondo del lavoro) e la sede della Rai.