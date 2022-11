Instagram fa uno scherzetto di Halloween: cancella migliaia di account (e poi si scusa)

Contro il logorio della vita moderna una volta bastava bersi un famoso amaro nel traffico cittadino e tutto era sistemato. Chissà cosa direbbe invece oggi Ernesto Calindri - l'attore dello spot seduto al tavolino in mezzo all'incrocio - se invece di un giornale in mano avesse uno smartphone e scoprisse di essere stato bloccato sui social. Forse si butterebbe sotto una macchina.

A leggere su internet la reazione ieri è stata più o meno quella, almeno a parole. Dopo che, tra un dolcetto e l'altro di Halloween, Instagram ha invece pensato bene di fare uno scherzetto a migliaia di utenti nel mondo. A un certo punto della giornata infatti, qui in Italia era il primo pomeriggio (le 14, secondo il sito Downdetector), i più sfortunati utenti del social network - in particolare i possessore di un iPhone - hanno visto improvvisamente apparire un messaggio che avvisava della chiusura del proprio account. Altri invece non riuscivano ad accedere a foto e video, qualcuno addirittura ha visto volatilizzarsi i followers: un caso su tutti quello di Cristiano Ronaldo, passato in un amen da 493 milioni di seguaci a 3. L'unico rimedio sarebbe stato quello di fare ricorso entro 30 giorni («se non sei d'accordo», pensa un po'), davanti a un giudice però come sempre inappellabile e che non concede spiegazioni. Se è magnanimo sei salvo, ma di solito non lo è. Ed ecco il panico, dunque.

Poi, per fortuna, Meta (ovvero la società di Mark Zuckerberg che è proprietaria del fratello gemello di Facebook) ha ammesso che qualcosa non stava andando per il verso giusto, e con un laconico «stiamo esaminando e ci scusiamo per l'inconveniente» ha messo una toppa di quelle che si vedono sulle nostre strade, quando non si sa bene come rimediare al buco. In qualche ora molti utenti hanno rivisto la luce, ma il «down» ormai era fatto: siccome era successo qualche giorno fa a Whatsapp (sempre del buon Mark), state sicuri che la cosa si ripeterà in futuro. E visto che chi gestisce il tutto non ne spiega il motivo, il dubbio è che non lo sappia nemmeno lui.

Qualcuno dirà: ma la cosa è davvero così grave? Considerato che dentro Instagram c'è la vita (in foto) di due miliardi di persone nel mondo, probabilmente sì. I numeri parlano chiaro, e visto che si viaggia a ritmo di 100 milioni di immagini caricate ogni 24 ore, perdere qualche decina di minuti di connessione può fare la sfortuna economica (per le Ferragni di turno) o personale (per i mortali che vedono svanire il proprio album di ricordi) dei 500 milioni di utenti attivi ogni giorno. Figuriamoci se poi il tribunale del social decide di farti diventare addirittura un reietto.

Paura? La risposta arriva da una domanda fatta sul web («Si può vivere senza instagram?»). Sostiene, tra tante (ma non troppe), una ragazza: «Ho 20 anni, sono una di bell'aspetto, non stupida, con la testa sulle spalle, aperta di mente, molto sociale, e con molto amici. Ma non ho Instagram, semplicemente vivo... se non ti ritrovi in questo gregge cambia gruppo». Ecco: a parte che scrivere quanto sopra su un altro social fa un po' ridere, in ogni caso possiamo condividere il concetto di gregge. In fondo sul web e nella vita un po' tutti ne abbiamo uno, e il caso di ieri non fa altro che metterci davanti alla realtà.

Così, per tornare alla ragione, si potrebbe seguire il consiglio della modella Bella Hadid, che proprio riguardo a Instagram ha esclamato: «Basta, non è la realtà!». Dicendolo, tra una foto e l'altra, ai suoi 56 milioni di followers. Probabilmente belanti.