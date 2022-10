Salvini zittisce De Luca: "Fontana troglodita? Lui è un poveretto"

Botta e risposta, a distanza, tra la Lega e Vincenzo De Luca. Dopo l’elezione di Lorenzo Fontana alla guida di Montecitorio, da sinistra è arrivata una raffica di critiche, insulti, striscioni e accuse di ogni tipo. Cose note, quasi da riflesso condizionato di chi non riesce a digerire il voto degli italiani prima e del Parlamento poi. Tra gli attacchi, svettava quello del governatore della Campania che ha definito Fontana un “troglodita” tra le risa dei suoi interlocutori.

Il video dell’intervento di De Luca è stato (ri)mandato in onda a Quarta Repubblica proprio mentre in studio era presente Matteo Salvini, segretario del Carroccio e grande amico di Fontana. "È un poveretto lui è quelli che ridono con lui - dice il leghista - De Luca non può dare del troglodita al presidente della Camera, è qualcosa di vergognoso. Fontana è pur sempre la terza carica dello Stato. Piuttosto risolva i problemi dei campani e lasci a Crozza le battute”. Per Salvini l’intera “questione Fontana”, se è mai davvero esistita al di fuori di certi giornali, è da rubricare alla categoria delle sciocchezze. “Gli viene rimproverato di essere cattolico e di andare alla messa in Latino”, spiega il Capitano, ma lui “crede in Dio e nella famiglia formata da un uomo e da una donna, crede che i confini vadano difesi, chiede che la droga sia considerata un male: quale è il problema?”.

Evidentemente, per la sinistra un problema ci deve essere se da un paio di giorni non si parla d’altro. Il Pd ha prima proposto Alessandro Zan come vicepresidente “anti-Fontana”, candidatura già abbattuta dalle liti interne tra le correnti. Poi ci sono stati insulti personali, anche il “disprezzo” per la moglie di Fontana la cui colpa sarebbe quella di essersi “accoppiata” ad un simile “personaggio”. Laura Boldrini , invece, è “caduta” nelle fake news che ha sempre combattuto, condividendo un video montato ad arte per far dire al neo-presidente della Camera ciò che non ha mai pensato. E infine, appunto, De Luca: “In Campania stanno crollando cimiteri, c'è un'emergenza rifiuti perenne, una dispersione scolastica incredibile - dice Salvini al governatore - È ora di smettere di sorridere: non può dare del troglodita al presidente della Camera, è vergognoso. Invito De Luca a lavorare, risolvere i problemi dei campani invece di insultare sempre il prossimo”.