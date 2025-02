Investe una conoscente con l'auto. Si uccide dopo la morte della donna

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembrava un incidente stradale come tanti, invece quello che si è verificato nel comune di Serra Riccò, nell'entroterra genovese, si è rivelato doppiamente tragico. Per la storia emersa dietro alle due vittime, un giovane di 22 anni e una donna di 35 anni. Il primo, alla guida di un'auto, forse per un malore o forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo della sua macchina e ha invaso la corsia opposta, sulla quale viaggiava la 35enne a bordo di uno scooter che, sbalzata a terra, è morta sul colpo. I due vivevano in due distinte frazioni du Sant'Olcese e si conoscevano. Quando il 22enne si è reso conto di quanto accaduto ha preso un taglierino che aveva nel cruscotto e, probabilmente in preda ai sensi di colpa, si è suicidato.

Un dramma nel dramma, dunque, quello su cui sta indagando i carabinieri e la Procura di Genova. L'ipotesi prevalente è che il 22enne non abbia retto lo choc di avere travolto la vittima, che si chiamava Barbara Wojcik, origini polacche ma residente da anni in provincia di Genova. La donna aveva un figlio adolescente. Sabato, poco dopo le nove di sera, stava percorrendo la strada Provinciale 2 in sella al suo scooter quando si è trovata davanti la macchina guidata dal giovane. L'impatto frontale è stato devastante e non le ha lasciato scampo, anche se il personale del 118 intervenuto ha provato in ogni modo a rianimarla. Lo stesso i sanitari hanno fatto con il guidatore dell'auto, che in un primo momento si credeva essere deceduto nello scontro così come si era pensato ci fosse una terza persona coinvolta nell'incidente perché era stato trovato un casco per strada, ma è stato poi accertato che era nel bauletto della due ruote, poi sbalzato fuori nell'impatto. Le prime verifiche hanno dimostrato invece che il ragazzo non è morto per le conseguenze dello scontro. Era uscito illeso dall'auto, ma poi si è tolto la vita. Nel momento in cui ha realizzato che la donna travolta non ce l'aveva fatta, in preda all'angoscia ha afferrato un taglierino che teneva in macchina e si è tagliato le vene.

Sul suo cadavere è stata disposta l'autopsia.

La notizia ha scosso la comunità di Sant'Olcese, dove i due erano conosciuti. Il Comune ha pubblicato un post su Facebook in cui esprime vicinanza alle famiglie dei concittadini scomparsi.