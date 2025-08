Perché fare più figli è una ricchezza

Fate figli. E smettetela di ascoltare i menagramo. Gli scienziati ecologisti della decrescita felice o del disastro imminente. I politici che vi parlano di crisi. Gli economisti che vi mostrano solo i grafici in calo. I filosofi esistenzialisti che vi raccontano la nausea, il nulla e le altre muffe. Gli psicologi (abbastanza cari) che vi curano per non essere mai abbastanza. I sociologi che vi spiegano perché tutto quanto va a rotoli. I maghi che vi promettono i numeri del lotto, i guru della mindfulness con il cervello tra le nuvole o i santoni del vuoto interiore e del pieno nel conto corrente. E poi loro, i peggiori: gli influencer. Quelli che vi vendono il mito dell'io autosufficiente, sexy, performante, che non deve chiedere mai e soprattutto - non deve mettere al mondo nessuno.

Fate figli. Fate uomini, investite sull'intelligenza umana e sul suo ricambio. Non perché "serve al Paese" e non perché bisogna incrementare la natalità. Non fatelo perché è una scelta razionale o intelligente o perché pagheranno le nostre pensioni. Fatevi conquistare dalla follia e dall'incoscienza. Fate figli perché è l'unica forma d'investimento che genera umanità, non rendite che non servono a nulla senza qualcuno con cui condividerle. Perché un figlio è l'unica ricchezza che ti costringe a uscire da te stesso e a rinascere insieme a qualcun altro. Fate figli perché è l'unica rivoluzione che nasce dall'amore e non dal potere. Fate figli, e fate fratelli. Perché in un mondo di figli unici stiamo dimenticando cosa significa davvero condividere sentimenti, fatica e eredità.

In un mondo di solitudini in saldo, serve qualcuno che ci insegni di nuovo il significato della fratellanza. Non puntate tutto sui soldi, sui vestiti o sull'estetica del successo. Lì non si gioca neanche il presente, figurarsi il futuro. Il futuro si gioca tra le mani di un bambino. Nelle notti in bianco. Nei pranzi con le mani sporche. Nei pianti per un ginocchio sbucciato. Si gioca nella follia del volersi bene senza un motivo che non sia quello dell'amore puro. Si gioca nelle parole che insegni a tuo figlio, e in quelle che impari da lui. Si gioca nel non smettere mai di imparare a giocare. Fate figli e figlie. Non perché sia facile. Ma perché significa investire sulla vita e sull'amore. E attraverso un figlio ti accorgi come queste cose viaggiano assieme. Perché in un mondo in cui l'unico valore è il denaro e dove la morale è affidata ai miliardari scegliere la vita vuol dire ribellarsi alla schiavitù del sopravvivere col contagocce.

Fare figli significa costruire qualche cosa per il quale abbia ancora senso fare sacrifici. Perché questo mondo non è solo da buttare ma anche da costruire.

Non si deve aspettare per forza la fine del mondo solo perché il potere stanco, cinico e disilluso non ha più occhi per vederlo, il futuro. Fare figli vuol dire chiedere alla Vita di aiutarci a restare vivi e a disobbedire alla cultura peggiore. Quella del denaro e della Morte.