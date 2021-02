"Draghi va arrestato...". Ma il grillino ci ripensa ed è suo sottosegretario

Le nomine dei sottosegretari hanno scontentato molti, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, dove i parlamentari si aspettavano altri nomi per completare la squadra di governo. Già nel pomeriggio di ieri le acque nel M5S erano agitate ma la tempesta è arrivata in serata, dopo la conferma nel Consiglio dei ministri. Tra i grandi esclusi c'è Stefano Buffagni, uno dei big nel MoVimento, già sottosegretario nel Conte I e nel Conte II. Tra le inaspettate riconferme c'è Carlo Sibilia, anche lui sottosegretario nel Conte I e nel Conte II, che però di Mario Draghi negli anni precedenti ha dimostrato di non avere grande stima.

Carlo Sibilia torna al Viminale con Luciana Lamorgese. Si rimarca così, ancora una volta, la decisione di mantenere una linea di continuità con il governo di Giuseppe Conte nonostante le richieste di discontinuità provenienti da più parti. 35 anni e originario di Avellino, Carlo Sibilia prosegue nella sua avventura al ministero dell'Interno anche con Mario Draghi, nonostante il suo pensiero sull'ex governatore della Banca centrale europea in passato non fosse particolarmente lusinghiero. Sono tanti i post scritti e pubblicati da Carlo Sibilia negli anni precedenti contro il nuovo presidente del Consiglio. Post che con l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi e la decisione del Movimento 5 Stelle di appoggiarlo sono miracolosamente spariti in poche ore. Purtroppo per Carlo Sibilia, però, il web ha la memoria lunga e nulla di quanto pubblicato su internet viene cancellato.