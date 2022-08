"Io candidato con FdI? Direi di sì". Tremonti ufficializza la sua presenza con Giorgia Meloni

Dopo giorni di dubbi e di ipotesi, alla fine Giulio Tremonti ha annunciato la sua candidatura. Ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, l'ex ministro dell'Economia ha sciolto ogni riserva: " Io candidato con Fratelli d'Italia? Direi di sì. Lunedì tutto sarà pubblico. Comunque se vuole tolgo il 'direi' e dico 'sì'... ". Un nome di grande prestigio nella squadra di Giorgia Meloni, che ha già confermato la sua candidatura a poche ore dall'ufficializzazione delle liste, che avverrà domani.

" Giorgia Meloni la conosco da quando era anche lei vicepresidente della Camera e poi come collega ministro nel governo Berlusconi. Io credo che l'interesse di questo Paese sia portare avanti il blocco elettorale di centrodestra, io penso e spero che abbia fortuna e la capacità di governare ", ha detto Giulio Tremonti intervistato da Lucia Annunciata. L'ex ministro si è calato perfettamente nell'attuale campagna elettorale e ha punto gli avversari: " Per la sinistra un po' di opposizione vera, dopo 10 anni di governo, forse non sarebbe male ". Giulio Tremonti dimostra di aver già studiato il programma del centrodestra e di averlo condiviso in ogni sua parte.

Ovviamente, quella di maggior interesse per lui è quella economica, con il Pnrr che la fa da padrone. Proprio su questo punto, Tremonti ha confermato che ci sarà continuità tra un futuro governo guidato da Giorgia Meloni e il programma del governo Draghi, specie sul Pnrr: " Un testo che dovrebbe essere letto è l'accordo quadro per il governo del centrodestra e lì trova esattamente l'opposto che sostiene l'atra parte politica ". E sulla polemica fatta a fronte di possibili modifiche, Giulio Tremonti ha zittito la sinistra: " Il Pnrr è fatto con eurobond ed è previsto un adeguamento e il commissario Ue Gentiloni ieri al Meeting di Rimini ha detto che sono necessari e possibili adattamenti. Quindi un adattamento del Pnrr è nell'interesse dell'Europa e dell'Italia ". Anche sulle posizioni atlantiste ha la visione molto chiara: " La grande questione non è più quella atlantica e basta, ma l'Europa che nell'Occidente si affianca all'America nel confronto con la Cina ".