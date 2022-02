"Io testimone oculare...". La clamorosa gaffe di Di Battista in tv

Ritenersi testimoni oculari pur non essendo presenti ad un determinato avvenimento: la gaffe fatta da Alessandro Di Battista nel corso di un intervento su La 7 ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando le ironie sui vari social network.

Ospite della trasmissione televisiva "Di Martedì", l'ex parlamentare del Movimento CinqueStelle stava esprimendo le proprie opinioni circa le recenti votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica Italiana. Di Battista si dice certo del fatto che i rappresentanti dei principali schieramenti politici italiani avessero già trovato un accordo per convergere sul nome di Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Tutto fatto, a detta dell'ex deputato grillino, fino a che qualcosa non avrebbe fatto saltare il banco. "Perché è evidente che c'è stato un corto circuito" , dichiara con una certa sicurezza Alessandro Di Battista ai presenti. "Io sono testimone oculare del fatto che Conte si fosse messo d'accordo con Letta e con Salvini" , rivela ancora l'ex parlamentare del Movimento CinqueStelle, "e lo voleva anche la Meloni, poi può piacere o non piacere la Belloni" .

L'affermazione di Dibba fa scendere letteralmente il gelo in studio. "Perchè dice testimone oculare?" , incalza il conduttore della trasmissione, "In che senso?". Di Battista si rende immediatamente conto di avere esagerato col proprio entusiasmo a favore della tesi di un accordo già in essere tra le principali forze politiche. "Testimone oculare", chiosa l'ospite, "perché leggendo ho visto le cose che in quei giorni sono successe". Gli altri ospiti presenti in studio si rasserenano. "Ah ok, pensavo che fosse presente anche lei" , commenta infatti qualcuno.

Tutto chiarito? In realtà sì, ma il popolo del web ha colto immediatamente la palla al balzo, diffondendo il video in questione sui principali social network. Una risposta, quella di Dibba, che continua a scatenare ironie.